Lorde met à jour son site Web avec un teaser inquiétant sur l’énergie solaire

Il y a une nouvelle photo sur de Lorde site Web, l’illustration de couverture pour quelque chose appelé “Solar Power”. Le site a également un message d’une seule ligne : « Arriver en 2021… La patience est une vertu. Dirigez-vous vers lorde.co.nz jeter un oeil.

Lorde a déclaré aux fans l’année dernière qu’elle avait enregistré de la nouvelle musique avec son collaborateur de Melodrama, Jack Antonoff, à Auckland et à Los Angeles. Depuis lors, elle a sorti le livre photo Going South et, plus récemment, a été annoncée comme Pavillon Primavera 2022.

Malgré son temps loin des projecteurs, Lorde est restée aussi pertinente que jamais. En mai, son premier single de 2013, “Royals” atteint un milliard de flux. Elle est l’un des quatre auteurs-compositeurs néo-zélandais officiellement ajoutés à “La liste des 1 000 000 000” en 2021. Le producteur kiwi Joel Little, l’un des producteurs de Taylor Swift Lover a décroché son quatrième prix, cette fois pour le tube de Swift “ME!” de son album de 2019.

« La liste des 1 000 000 000 » est présentée comme étant le premier prix du genre à récompenser les réalisations d’un auteur-compositeur. Les récipiendaires précédents incluent Kevin Parker (pour Tame Impala’s « The Less I Know The Better »), Dean Lewis et Jon Hume (pour « Be Alright »), Flume (pour « Never Be Like You ») et Gotye (pour « Somebody That I Used to Know »).

Les fans de la jeune superstar attendent de la nouvelle musique depuis un bon moment. De retour en mai 2020, Lorde a publié une newsletter révélant que le travail était bien avancé sur le suivi du mélodrame de 2017. “Le travail est tellement bon, mon ami”, a-t-elle écrit. “Je suis vraiment ravi que vous l’entendiez.”

“J’ai recommencé à retourner en studio en décembre, juste pour quelque chose à faire, et à ma grande surprise, de bonnes choses sont sorties”, a-t-elle écrit. “Des choses joyeuses et ludiques.” En ce qui concerne le travail avec Antonoff, Lorde a déclaré: « Cela a coulé. Une chose a commencé à prendre forme. Et puis, bien sûr, le monde s’est arrêté. Nous travaillons toujours à l’extérieur – Jack et moi avons été chronométrés pendant plus d’une heure ce matin pour tout passer en revue. Mais cela prendra un peu plus de temps. Bien que de nouvelles musiques de Lorde fassent l’objet de rumeurs depuis plus d’un an, il semble que quelque chose de nouveau se profile enfin à l’horizon.

