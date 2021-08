Lorde Mood Ring Lyrics, Pluto in Scorpio Generation Signification

Oubliez les milléniaux vs. Gen Z – c’est la génération Pluton en Scorpion vs. la génération Pluton en Sagittaire maintenant. Dans la nouvelle chanson de Lorde “Mood Ring”, le troisième single de son prochain album Solar Power, la chanteuse néo-zélandaise chante la méditation transcendantale, la sauge brûlante, les cristaux purifiants et les divisions générationnelles astrologiques. « Mesdames, commencez vos salutations au soleil / Pluton dans la génération Scorpion », chante-t-elle.

Attends, qu’est-ce que c’est ? Comme vous le savez probablement, Pluton est la dernière et la plus lente planète de notre système solaire. Elle passe environ 12 à 30 ans dans un seul signe du zodiaque, ce qui en fait ce que les astrologues appellent une « planète générationnelle ». Contrairement, disons, à Mercure, qui ne passe que quelques semaines dans chaque signe et affecte vos réalités quotidiennes (pensez à perdre vos clés pendant Mercure rétrograde), Pluton concerne des changements plus vastes. « Pluton est une planète générationnelle et tout dépend de la façon dont nous nous transformons, grandissons et évoluons », explique Lisa Stardust, astrologue professionnelle et auteur du Astrology Deck et du Saturn Return Survival Guide.

Pluton était le dernier en Scorpion de 1983 à 1995, alors oui, « génération Pluton en Scorpion » est fondamentalement une façon cosmique de dire « millénaires ». Stardust dit que les marques de commerce de cette génération astro incluent l’exploration de leur sexualité, l’acceptation de leur identité, l’apprentissage de tout ce qui est occulte et tabou et la protection de leurs émotions – ils ont des sentiments profonds, mais ne les expriment pas toujours facilement.

Mais attendez, Lorde est née en 1996, ce qui signifie qu’elle fait en fait partie de la génération Pluton en Sagittaire. “Pluton en Scorpion est un peu plus secret, tandis que Pluton en Sagittaire est un peu plus direct”, dit Stardust. “C’est très révolutionnaire, il s’agit plus de dire ce que l’on pense que de le cacher.” Ce placement Pluton crée une génération de personnes à la fois curieuses et franches. “Ils cherchent juste la vérité”, comme le dit Stardust.

Alors, Lorde a-t-elle mal entré son année de naissance lorsqu’elle a téléchargé Sanctuary ? Eh bien, probablement pas. Tout cela a du sens lorsque vous lisez la déclaration de Lorde sur la chanson. Elle a envoyé un long e-mail à sa liste de diffusion avant la sortie, et elle y écrit que “Mood Ring” est en fait une satire de “la culture du bien-être et la recherche d’un sens spirituel dans notre monde moderne”. Dans un paragraphe sur ses « sources d’inspiration », Lorde inclut des liens vers des articles sur l’extraction de cristal contraire à l’éthique et les traditions indigènes de gravure de palo santo, et décrit la prise de « la prise de conscience générale que de nombreuses pratiques de bien-être adoptées par les femmes blanches ont des conséquences graves pour les peuples indigènes. . ” (Indiquant que le vrai Lorde ne vous encouragerait probablement pas à brûler de la sauge comme le fait Blonde Lorde dans la vidéo).

Elle écrit également que Blonde Lorde est une personne différente de la vraie brune Lorde : « Je ne l’ai pas nommée, mais vous devriez y aller fort. Je le dirai une fois et plus jamais : c’est de la satire. Elle n’est pas moi. :-). “On sait aussi une chose : avec son Pluton en Scorpion, Blonde Lorde a au moins un an de plus que Brunette Lorde.

Ne pensez pas que cela signifie que Lorde n’est pas un fan d’astrologie, cependant. Elle écrit également :

Il va sans dire que je ressens beaucoup d'empathie pour ce personnage. Je n'ai jamais eu l'intention de l'enflammer complètement, même si je ne la laisse pas s'en tirer. Nous vivons une époque sauvage, et il est difficile de reprocher à quiconque les méthodes qu'il emploie pour se sentir sain d'esprit, aussi discutables soient-elles. Quelque chose comme une bague d'humeur représentait une sorte de pensée magique, le même genre dans lequel je puise quand je me fais photographier mon aura, ou essaie de plier mon horoscope à ma volonté – quand j'ai juste besoin de croire quelque chose dans un instant pour me sentir bien ou clair . Et au fond, je me sens à l'aise et connecté quand quelqu'un me demande de définir une intention pour ma pratique à ce début d'un cours de Pilates, vous savez ? Peut-être reconnaissez-vous des éléments de ce personnage en vous – j'ai certainement saupoudré des choses qui sont venues directement de ma vie. Littéralement saupoudré… voir graines de chia.

BTW, Stardust souligne également que les dates de sortie des singles de Lorde – “Solar Power” est sortie le même jour qu’une éclipse solaire, et la première de “Mood Ring” correspond au retour de Vénus de Lorde (ce qui signifie que Vénus est en Balance rn, le même signe qu’il était quand elle est née) – indique qu’elle a peut-être consulté l’astrologie lors de la planification du cycle de l’album. Maintenant, quelqu’un peut-il vérifier les prévisions astro pour la date de sortie de l’album du 20 août 2021, s’il vous plaît ? Je suis fait partie de la génération Pluton en Scorpion, et j’ai besoin de le savoir.

