Lorde, Nine Inch Nails et plus en tête d’affiche de Primavera Sound à Los Angeles

L’été prochain, Primavera Sound se rendra à Los Angeles pour le premier festival aux États-Unis et verra l’événement de trois jours se dérouler au Los Angeles State Historic Park. Le festival se déroulera du 16 au 18 septembre.

Cet après-midi (6 décembre) les premiers ajouts de line-up ont été révélés, avec des têtes d’affiche Lorde, les singes arctiques et Ongles de neuf pouces.

D’autres actes confirmés pour la première édition de Primavera Sound Los Angeles incluent Arca, Mitski, Clairo, CHAI, Danny L Harle, Cigarettes After Sex, Faye Webster, James Blake, Khruangbin, Géorgie, Fontaines DC, Jehnny Beth, King Krule, Low, Mustafa, PinkPantheress, Kim Gordon, Squid, Tierra Whack, Shygirl, Nettoyage à sec et plus encore.

En mai, le Primavera Sound Festival original a annoncé sa programmation pour 2022, avec des artistes comme The Strokes, Tame Impala et Lorde tous à l’affiche.

Le festival de Barcelone a annulé ses éditions 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, mais a maintenant l’intention de revenir en 2022 avec un événement exceptionnel.

Plus de 400 artistes se produiront dans le cadre de Primavera 2022, qui se tiendra principalement au Parc del Fòrum à Barcelone pendant deux week-ends l’année prochaine : du 2 au 4 juin et du 9 au 11 juin.

Plus de 150 spectacles auront également lieu dans des salles à travers Barcelone entre le 5 et le 8 juin de l’année prochaine dans le cadre du festival. L’événement se terminera ensuite par la soirée « Brunch On The Beach » le 12 juin.

Le premier week-end de Primavera 2022 (2 au 4 juin) mettra en vedette un grand nombre d’artistes qui devaient jouer en 2020 et 2021, notamment The Strokes, Tyler, the Creator, Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, The National, Charli XCX, Beck et Jorja Smith.

Nick Cave & The Bad Seeds se produiront également le premier week-end, tout comme Caribou, Kim Gordon, Jamie xx, Fontaines DC, Earl Sweatshirt, Parquet Courts, Beach House, Disclosure, IDLES, King Krule et Slowthai.

The Strokes, Tyler, The Creator, Tame Impala, Gorillaz, Massive Attack et Jorja Smith seront également de retour pour le deuxième week-end de Primavera 2022 (9-11 juin).

Visitez le site Web du Primavera Sound Festival Los Angeles pour plus d’informations.