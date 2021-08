Lorde, Olivia Rodrigo et Machine Gun Kelly se produiront aux MTV VMA 2021

Les MTV Video Music Awards 2021 ont dévoilé sa liste d’artistes étoilés, dont Lorde, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly, Lil Nas X, Camila Cabello et bien d’autres.

Les VMA auront lieu le 12 septembre et reviendront au Barclays Center de Brooklyn, New York pour un public en direct après une cérémonie virtuelle l’année dernière. MTV annoncera également des artistes supplémentaires dans les semaines à venir.

«MTV et le Barclays Center travaillent en étroite collaboration avec les autorités nationales et locales pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et exécuter un spectacle époustouflant qui rassemble les fans de musique du monde entier avec la santé et la sécurité de nos artistes, fans, personnel et partenaires restant le Priorité n ° 1 », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué, selon MTV News. Il n’y a aucune mention des exigences en matière de vaccins, mais New York a déjà mis en place une exigence de vaccin pour les activités en intérieur à partir de la mi-septembre.

En raison de la proximité du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, MTV prévoit de travailler avec l’association à but non lucratif 9/11 Day pour honorer la Journée nationale du service et du souvenir.

Les nominations aux VMA 2021 étaient dirigées par Justin Bieber et Megan Thee Stallion, dont sept pour Bieber et six pour Stallion, tous deux en lice pour l’artiste de l’année contre Ariana Grande, Doja Cat, la première nominée Olivia Rodrigo, et Taylor Swift.

Tous les grands interprètes sortent d’une année énorme, avec Lorde qui sort son nouvel album Énergie solaire ce vendredi (20 août) et Olivia Rodrigo surmontant le succès massif de ses débuts Sour.

Machine Gun Kelly interprétera également son nouveau single “Papiers découpés», extrait de son prochain album d’automne Born With Horns.

Les VMA reçoivent également une nouvelle mise à jour, grâce à un nouveau trophée Moon Person conçu par Kehinde Wiley pour l’événement de cette année.

Le vote est toujours ouvert pour toutes les grandes catégories », les fans peuvent consulter le bulletin de vote complet sur MTV.com.

Les VMA 2021 seront diffusés le 12 septembre à 20 h HNE/PST sur MTV. Consultez le site officiel pour plus de détails.