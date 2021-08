Lorde partage la performance sur le toit de Stoned au salon de manucure

in

Lorde poursuit son blitz médiatique avant son deuxième album très attendu, Énergie solaire, dont la sortie est prévue le 20 août.

Le dernier clip montre l’auteur-compositeur-interprète néo-zélandaise interpréter son dernier single, “Stoned at the Nail Salon”, sur le toit des célèbres studios Electric Lady à New York avec son collaborateur fréquent Jack Antonoff.

Il s’agit du deuxième ensemble sur le toit du duo, après leur performance sur le toit de “Solar Power”, lors d’une journée beaucoup plus venteuse au sommet d’Electric Lady Studios.

La performance intimiste et ensoleillée voit le duo avec juste une guitare électrique et un microphone, alors que Lorde donne une performance émouvante du single folklorique.

Toujours l’esprit lyrique, Lorde livre certains de ses meilleurs travaux à ce jour sur “Stoned”, alors qu’elle chante: “J’ai un triangle qui sèche sur le rebord de la fenêtre dans ma cuisine / Juste au cas où je me réveille et réalise que j’ai mal choisi.”

Lorde a partagé un aperçu du nouveau morceau, lors de ses débuts le 21 juillet, en ces termes :

«Cette chanson est en quelque sorte une rumination sur le fait de vieillir, de s’installer dans la vie domestique et de se demander si vous avez pris les bonnes décisions. Je pense que beaucoup de gens commencent à se poser ces questions à mon âge, et c’était très réconfortant pour moi de les écrire, en espérant qu’elles trouveraient également un écho auprès des autres. J’ai utilisé cette chanson comme dépotoir pour tant de pensées…”

Le chanteur alt-pop a fait ses débuts pour la première fois sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers, quand elle a fait une reprise complète de l’émission et a rejoint Meyers pour un épisode très spécial du segment signature “Day Drinking” de Seth.

Elle est également récemment apparue dans la populaire série Web Les chauds, où elle est entrée sur la sellette (au sens propre comme au figuré) alors qu’elle répondait aux questions sur son nouvel album et s’attaquait à une série d’ailes de poulet de plus en plus épicées.

“Je considérais essentiellement l’album comme un album d’adoration du soleil”, a déclaré Lorde à propos de Solar Power dans l’émission. “Je ne suis aucunement religieux, mais mes expériences dans la nature au cours des deux dernières années étaient aussi proches de ce que j’avais vécu en tant que religion, donc c’était comme une sorte de record de dévotion pour moi.”

Solar Power sort le 20 août et est disponible en pré-commande.