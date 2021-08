Lorde partage le clip de son dernier single, “Mood Ring”

Lorde est devenue blonde dans sa nouvelle vidéo pour “Mood Ring”. La chanteuse pop superstar est de retour avec une nouvelle chanson, une nouvelle vidéo et une nouvelle couleur de cheveux. Plus tôt dans la journée, elle est passée en direct sur YouTube pour discuter de « Mood Ring ».

“Mood Ring”, le dernier single de son nouvel album Solar Power, et arrive avec une nouvelle vidéo co-réalisée par Lorde et Joel Kefali. Le nouveau morceau suit ses singles précédemment sortis “Lapidé au salon de manucure” et “Énergie solaire.”

Concernant le morceau, Lorde a déclaré ce qui suit : « C’est une chanson dont je suis très excité, c’est tellement amusant pour moi. Évidemment, en faisant cet album, j’ai plongé profondément dans la culture des années 60, Flower Child. Je voulais comprendre la vie de la commune, sortir de la société et essayer de recommencer. Cela m’a beaucoup touché lors de l’écriture de cet album. Une chose qui m’est venue à l’esprit comme un parallèle majeur entre cette époque et notre époque est notre culture du bien-être et notre culture de la spiritualité, de la pseudo-spiritualité, du bien-être, du pseudo-bien-être. Des choses comme manger un régime végétalien macro-biotique ou brûler de la sauge, garder des cristaux, lire des cartes de tarot ou votre horoscope. C’était toutes des choses dans lesquelles ils barbotaient à l’époque, et que mes copines et moi-même essayons de faire aujourd’hui. J’étais comme ‘Je pense qu’il y a une chanson pop ici.’ C’est donc un peu mon regard extrêmement satirique sur toutes ces vibrations. »

Joel Kefali a précédemment co-réalisé le clip de “Solar Power” avec Lorde. Il a également réalisé les visuels de Pure héroïne « Royals » et « Court de tennis ».

Plus tôt ce mois-ci, Lorde a partagé une performance sur le toit de « Stoned at the Nail Salon » avec le producteur d’énergie solaire Jack Antonoff. La performance a marqué le deuxième ensemble sur le toit du duo, après leur performance sur le toit de “Solar Power”, lors d’une journée beaucoup plus venteuse au sommet d’Electric Lady Studios.

La performance intimiste et ensoleillée voit le duo avec juste une guitare électrique et un microphone, alors que Lorde donne une performance émouvante du single folklorique.

“Je considérais essentiellement l’album comme un album d’adoration du soleil”, a déclaré Lorde à propos de Solar Power sur Hot Wings. “Je ne suis aucunement religieux, mais mes expériences dans la nature au cours des deux dernières années étaient aussi proches de ce que j’avais vécu en tant que religion, donc c’était comme une sorte de record de dévotion pour moi.”

Précommandez l’énergie solaire.