Lorde partage le teaser de l’album ‘Solar Power’ cryptique

En tant qu’accueil continu des fans dans le monde de son prochain album studio Solar Power, Lorde a partagé un clip teaser cryptique sur elle site officiel.

Dans le visuel, un drone parcourt de vastes champs verts, se centrant finalement sur un crop circle comportant une gravure des lettres S et P. “Chaque été parfait doit prendre son envol”, lit-on sous la vidéo.

La déclaration rappelle un précédent sentiment exprimé par le chanteur. “Chaque été parfait me mange vivant jusqu’à ce que tu sois parti”, a-t-elle chanté sur “Liability” de son deuxième album de 2017 Mélodrame.

Plus tard dans le visuel, le décor se déplace vers une plage nuageuse avec le même symbole d’énergie solaire gravé dans le sable. C’est une image plus sombre de l’emplacement que ce que Lorde présente dans la vidéo du premier single de l’album “Énergie solaire», une lettre d’amour chaleureuse à l’évasion en plein air produite par le collaborateur Jack Antonoff avec Phoebe Bridgers et Clairo aux chœurs.

“L’album est une célébration du monde naturel, une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j’éprouve lorsque je suis à l’extérieur”, a écrit Lorde dans une newsletter après la sortie du single. “En période de chagrin, de chagrin, d’amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses. J’ai appris à expirer et à me mettre à l’écoute. C’est ce qui s’est passé.

La chanteuse encourage également ses fans à se tourner vers le calendrier naturel pour trouver des indices sur les prochains moments de l’ère de l’énergie solaire, comme le détail de la chanson-titre qui sort à la date de la seule éclipse solaire de l’année. Le clip susmentionné sera certainement extrait pour trouver des indices sur les brins d’herbe dans le crop circle de l’énergie solaire, tout comme Lorde l’avait prévu.

En attendant, le soleil brille toujours pour « Solar Power ».

