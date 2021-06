Lorde revient avec la nouvelle chanson ‘Solar Power’, annonce l’album

in

Après avoir teasé de la nouvelle musique plus tôt cette semaine, Lorde a officiellement sorti son nouveau single, “Solar Power”, sa première nouvelle musique depuis 2017.

La pop star néo-zélandaise a également confirmé dans sa newsletter que son prochain album s’appellerait également Solar Power, bien qu’aucune date de sortie n’ait été confirmée.

Le single est accompagné d’un nouveau clip, co-réalisé par Lorde et Joel Kefali. Le visuel insouciant et balnéaire correspond à l’esthétique aérée de la chanson, qui démarre avec un peu de grattage acoustique gracieuseté de Jack Antonoff, qui a co-écrit et produit la chanson.

“Solar Power” est une affaire de stars indé, avec Clairo et Phoebe Bridgers aux chœurs, et le célèbre joueur de session Matt Chamberlain rejoignant Antonoff.

“L’album est une célébration du monde naturel, une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j’éprouve lorsque je suis à l’extérieur”, a écrit Lorde dans sa newsletter.

“En période de chagrin, de chagrin, d’amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses. J’ai appris à expirer et à me mettre à l’écoute. C’est ce qui s’est passé. Elle a ajouté: “Je veux que cet album soit votre compagnon d’été, celui que vous pompez sur le chemin de la plage. Celui qui s’attarde sur votre peau comme un bronzage alors que les mois se refroidissent à nouveau.

Lorde gambader sur une plage est certainement un départ de l’hymne palpitant et de rupture “Green Light” qui a lancé son album 2017, Mélodrame.

Pendant son absence de la scène, de nombreux auteurs-compositeurs-interprètes ont repris le flambeau de la pop morose et lyrique, de Billie Eilish à Olivia Rodrigo, et maintenant Lorde les rejoindra dans les charts.

Alors que les fans attendent avec impatience le nouvel album, Lorde a laissé quelques indices sur la progression de son troisième album studio. L’année dernière, elle a informé les fans qu’elle travaillait avec Antonoff à Auckland et à Los Angeles, et a décrit la musique comme « tellement bonne ».

On dirait qu’elle tient sa promesse.

