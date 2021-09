Lorde se retire des performances prévues des VMA 2021

Lorde ne se produira plus aux VMA le dimanche 12 septembre. La musicienne néo-zélandaise, qui a sorti son troisième album studio, Solar Power, en août, devait monter sur scène ce week-end pour la cérémonie annuelle. Cependant, le compte officiel des VMA a récemment annoncé dans un tweet qu'”en raison d’un changement dans les éléments de production, Lorde ne peut plus se produire au spectacle de cette année”. Le communiqué ajoute : “Nous aimons Lorde et nous avons hâte qu’elle se produise sur la scène VMA à l’avenir !”

Au salon de cette année, la vidéo de Lorde pour la chanson titre de son nouvel album, Solar Power, est nominée pour la meilleure photographie. La performance maintenant annulée de la chanteuse “Mood Ringer” aurait marqué sa première sur la scène VMA depuis sa dernière apparition à la cérémonie en 2017. Au cours des VMA de cette année, Lorde a interprété sa chanson “Homemade Dynamite”, bien qu’elle n’ait pas chanté , comme elle a expliqué plus tard qu’elle avait « la grippe si grave que j’avais besoin d’une intraveineuse ». Dans une newsletter jeudi, la chanteuse a assuré à ses fans que sa décision de se retirer de sa performance prévue n’était pas due à des problèmes de santé.

En raison d’un changement dans les éléments de production, Lorde ne peut plus se produire au spectacle de cette année. Nous aimons Lorde et avons hâte qu’elle se produise sur la scène VMA à l’avenir ! ?? – Video Music Awards (@vmas) 3 septembre 2021

“J’ai vu que certaines personnes étaient très préoccupées par mon retrait des VMA, tu es si gentil, je vais tout à fait bien!” Lorde a écrit. “C’est juste que nous planifiions ce spectacle de danse intime incroyablement incroyable à plusieurs corps, ne comprenant pas pleinement les protocoles de sécurité (très nécessaires!) et vous savez que je ne peux pas faire quelque chose de moins qu’exceptionnel pour vous les gars.”

Bien que Lorde ne montera plus sur scène lors de la cérémonie de ce week-end, une longue liste d’autres musiciens est prévue pour montrer leur voix lorsque les MTV VMA Awards reviendront avec un public en personne après s’en priver en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Parmi les performances confirmées figurent Foo Fighters, Shawn Mendes, Twenty One Pilots, Chloe, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly et Camila Cabello. Doja Cat, quant à elle, fera double emploi, car elle montera sur scène à la fois pour une performance et pour l’hôte de la soirée.

Les MTV Video Music Awards 2021 seront diffusés en direct de New York le dimanche 12 septembre à 20 h HNE sur MTV. Ariana Grande, Doja Cat, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo et Taylor Swift sont en lice pour la plus haute distinction de la soirée, Artiste de l’année. Pendant ce temps, Bieber est en tête de tous les nominés cette année avec un total de sept.