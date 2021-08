Son look blond se marie parfaitement avec le ton détendu et paroles de déesse éthérées de “Modo Ring” et avec le contexte de la vidéo qui montre la chanteuse et son entourage de compagnons à l’intérieur d’une tente.

Autant on aimerait que ce soit le nouveau look de Lorde, ce n’est pas le cas, la chanteuse est apparue il y a quelques heures donnant des interviews avec sa brune désormais classique alors on pense que pour la vidéo, il portait une perruque.