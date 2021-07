Lorde sort un nouveau single ‘Stoned At The Nail Salon’

Artiste multiplatine primé aux GRAMMY Award Lorde a sorti une nouvelle chanson “Stoned at the Nail Salon”. La chanson est le deuxième morceau du troisième album studio très attendu de Lorde, Énergie solaire, qui sortira via Republic Records le 20 août. L’album comprend 12 titres et est produit par Jack Antonoff avec qui elle a collaboré sur son dernier album en tête des charts, Mélodrame.

À propos de « Stoned at the Nail Salon », Lorde dit, « Cette chanson est une sorte de rumination sur le fait de vieillir, de s’installer dans la vie domestique et de se demander si vous avez pris les bonnes décisions. Je pense que beaucoup de gens commencent à se poser ces questions à mon âge, et c’était très réconfortant pour moi de les écrire, en espérant qu’elles trouveraient également un écho auprès des autres. J’ai utilisé cette chanson comme dépotoir pour tant de pensées… »

Lorde interprétera les débuts télévisés de “Stoned at the Nail Salon” sur Late Night with Seth Meyers ce soir, le 21 juillet 2021, lorsqu’elle rendra visite à Seth pour une prise de contrôle complète du spectacle. L’artiste discutera, jouera et se rendra au bar pour un épisode très spécial du segment signature “Day Drinking” de Seth.

À propos de l’album, Lorde dit : « L’album est une célébration du monde naturel, une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j’éprouve lorsque je suis à l’extérieur. En période de chagrin, de chagrin, d’amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses. J’ai appris à expirer et à me mettre à l’écoute. C’est ce qui s’est passé.

Pour honorer le monde naturel, Lorde présente l’album dans un format sans disque unique en son genre. Une boîte à musique éco-responsable sera disponible à l’achat comme alternative à un CD. Cette offre innovante contiendra du contenu visuel supplémentaire, des notes manuscrites, des photos exclusives et une carte de téléchargement. La carte offrira aux acheteurs un téléchargement de musique de haute qualité, deux pistes bonus exclusives et l’accès à des surprises spéciales en cours de route.

Précommandez l’énergie solaire.

Tracklist de l’énergie solaire :

1. Le chemin

2. Énergie solaire

3. Californie

4. Stoned au salon de manucure

5. Fruit tombé

6. Les secrets d’une fille (qui a tout vu)

7. L’homme à la hache

8. Dominos

9. Grande étoile

10. Chef d’un nouveau régime

11. Bague d’humeur

12. Sentiment océanique