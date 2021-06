Lorde surprend et présente ‘Solar Power’, sa première chanson depuis 2017 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après une longue période d’absence, la chanteuse Lorde a sorti jeudi “Solar Power”, la première chanson qu’elle a sortie depuis son acclamé “Melodrama” de 2017.

Dans une déclaration adressée à ses followers, l’artiste a assuré que son nouvel album sera intitulé de la même manière et, bien qu’elle n’ait pas précisé la date exacte à laquelle il arrivera, elle l’a défini comme un “compagnon d’été”.

Pour son retour, Lorde a de nouveau collaboré avec Jack Antonoff, le producteur de disques tels que « Folklore » de Taylor Swift, lauréat du Grammy de l’album de l’année ; ‘Norman putain de Rockwell !’ de Lana del Rey, nominé pour le même prix, et ‘Masseduction’, de St. Vincent.

Sur « Solar Power« , Lorde a délaissé l’électronique minimaliste qui caractérisait ses débuts pour opter pour des sons plus organiques, avec des guitares acoustiques, des percussions et des arrangements inspirés des années 60/70, qui seront la tonalité générale du nouvel album.

De plus, le premier single présente les chœurs de deux stars de l’indie américaines telles que Phoebe Bridgers et Clairo.

La Néo-Zélandaise a joué le jeu avec l’annonce de son retour : d’abord elle a publié la pochette du single sans préciser s’il s’agissait d’une chanson ou d’un album, puis elle a supprimé cette image et après presque 24 heures une nouvelle chanson est apparue pour quelques minutes dans les principales plateformes de streaming avant d’être éliminé.

Mais le sujet a commencé à fuir sur les réseaux sociaux et a finalement été publié officiellement avec une vidéo dans laquelle la chanteuse de 24 ans danse sur la plage avec ses amis.

L’album est une célébration du monde naturel, une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j’éprouve lorsque je suis à l’extérieur”, a déclaré l’artiste dans un communiqué.

Son précédent album, ‘Melodrama’ (2017), est inclus dans la liste des 500 meilleurs albums de l’histoire produite par le magazine Rolling Stone, a été considéré comme l’une des meilleures œuvres de son année et a reçu la nomination pour l’album de l’année au Grammy Awards. , un prix qui a finalement été décerné à « 24K Magic » de Bruno Mars dans une décision controversée que de nombreuses publications ont qualifiée d’injuste.

Lorde est l’une des figures les plus énigmatiques de la pop actuelle, car malgré sa jeunesse et le fait que ses deux albums à ce jour, ‘Pure Heroine’ (2013) et ‘Melodrama’ (2017), ont été acclamés par la critique et le succès commercial, il maintient un profil médiatique très bas.

En effet, ses derniers messages sur le réseau social Twitter datent de 2017 et sur Instagram, où il rassemble 6,4 millions de followers, il n’a que trois photos de 2016, 2017 et 2018.