Lordi sortira sept nouveaux albums studio en octobre

Monstres de heavy metal finlandais LORDI sortira pas moins de sept nouveaux albums studio en octobre. Les LPs marqueront la première nouvelle musique de LORDI depuis l’arrivée des années 2020 « Killection », un album de compilation fictif qui contenait des chansons qui LORDI aurait écrit si le groupe avait existé entre le début des années 1970 et le milieu des années 1990.

Le vieux du groupe, M. Lordi, explique: « Dans la semaine où le «Killectour» a été interrompu en mars 2020, j’ai réalisé que nous devrons utiliser le temps supplémentaire soudain d’une manière ou d’une autre. Il était clair qu’il était temps de commencer à planifier le nouvel album, même si ‘Killection’ a été libéré pas même deux mois auparavant. Je pensais que la chose la plus ennuyeuse que nous puissions faire après ‘Killection’ est de faire un autre élément de base LORDI album. Et j’aimais beaucoup les différents styles d’écriture, d’enregistrement et de production sur ‘Killection’, mais une autre idée ennuyeuse aurait été de faire une partie 2. Depuis ‘Killection’ est un album de compilation fictif à partir d’un catalogue arrière fictif qui n’existe pas, j’ai eu l’idée que la seule chose qui pourrait arriver en tête est d’enregistrer et de publier ce catalogue arrière fictif. Et jusqu’à Halloween 2021, le catalogue arrière fictif ne sera plus fictif, il existera réellement … du moins pour la plupart. Mon idée originale était de sortir 10 albums, mais le label a dit que c’était insensé. Mais sept est un nombre qu’ils ont trouvé quelque peu sain d’esprit, hahahaha! «

Donc pour LORDI‘s 11e album studio, nous n’obtiendrons pas seulement le 11e nouvel album, mais nous obtiendrons le 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e album en même temps. Quel autre groupe de rock a déjà fait ça? La réponse n’est pas autre.

LORDI déclare: «Les albums sonneront tous différemment les uns des autres, ils sont tous dans des styles et des époques fictives différents dans le ‘Killection’ chronologie. Soit dit en passant, cinq des sept albums sont déjà terminés et le numéro six est en bonne voie. «

LORDI a remporté le Concours Eurovision de la chanson en 2006 avec la chanson « Hard Rock Hallelujah » et reste le premier et le seul gagnant de la Finlande dans l’histoire de la compétition. Depuis, le groupe a subi plusieurs changements de line-up. Les membres originaux qui sont toujours actifs avec le groupe sont M. Lordi et guitariste Amen.



Poisson d’avril! Bien sûr, Lordi ne sort pas 4 albums simultanément cette année. Ce serait insensé. Mais pas assez pour Lordi. La réalité est que Lordi sort SEPT (7!) Nouveaux albums studio plus tard cette année.



Pas de merde. Sans blague. pic.twitter.com/2bdvYYxNXs – Lordi (@LORDIOFFICIAL) 2 avril 2021

Oui, vous avez bien entendu, ce ne sont pas quatre mais sept albums que #LORDI sortent tous en même temps cette année! Ils ont été occupés en studio à travailler sur ce projet insensé depuis septembre, et le sont toujours à ce moment. Nos monstres fous sont devenus plus fous? https://t.co/AGtQVPHDP1 – MonSTARS of Rock: Le documentaire sur l’histoire de Lordi (@TrueMetalPOD) 2 avril 2021

