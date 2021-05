L’ordinateur de poche GPD Win 3 Windows est maintenant disponible via Amazon

L’ordinateur de poche GPD Win 3 basé sur Windows peut désormais être commandé via Amazon.La machine de GPD contient un processeur Core i5 ou i7, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To.

GPD est l’un des fabricants les plus importants en matière d’ordinateurs de poche de jeu Android et Windows. La série d’ordinateurs de poche Windows GPD Win de la société offre des commandes de manette de jeu intégrées et vous pouvez désormais commander le nouveau GPD Win 3 de la société via Amazon.

La nouvelle machine était disponible pour les premiers contributeurs via IndieGogo mais peut maintenant être précommandée via Amazon pour 1129,99 $ (h / t: Liliputing). L’ordinateur de poche de GPD devrait être expédié fin mai ou début juin.

Pour votre argent, vous obtenez ce qui est essentiellement un PC dans un facteur de forme portable, avec un écran de 5,5 pouces 720p qui glisse vers le haut pour révéler un clavier capacitif en dessous. Flanquant l’écran se trouvent des commandes de manette de jeu, comprenant deux sticks analogiques, un D-pad, quatre boutons de visage, des boutons de démarrage / sélection et quatre boutons d’épaule. Vous obtenez également un scanner d’empreintes digitales sous les boutons du visage pour un déverrouillage facile.

Le GPD Win 3 n’est pas trop mauvais dans le département des spécifications non plus si l’on considère les caractéristiques de l’ordinateur de poche. Attendez-vous à trouver un processeur Core i5 1135G7 (avec une mise à niveau optionnelle vers Core i7 1165G7), des graphiques Intel Iris Xe, 16 Go de RAM LPDDR4X et un SSD NVMe de 1 To avec extension microSD.

Les vidéos YouTube montrent des titres tels que Genshin Impact, The Witcher 3, GTA 5 et Cyberpunk 2077, ainsi que des émulateurs pour consoles comme la Wii U et la PS2 fonctionnant sur la machine. Bien sûr, ces titres et émulateurs fonctionnent tous à des niveaux de qualité variables mais semblent toujours jouables. Mais vous voudrez peut-être regarder quelques vidéos supplémentaires si vous avez un jeu ou une application Windows spécifique en tête.

D’autres caractéristiques notables incluent une batterie de 45,62 Wh offrant jusqu’à trois heures d’utilisation «intensive» (ou six à huit heures d’utilisation modérée), un port Thunderbolt 4 et un port casque / micro de 3,5 mm. GPD vend également une station d’accueil en option pour 85 $, apportant un port USB-C et quatre ports USB pleine taille, ainsi qu’un port Ethernet.

Ce n’est pas le seul ordinateur de poche basé sur PC révélé ces derniers mois, car l’Aya Neo, alimenté par AMD, est un autre concurrent qui a connu du succès sur les sites Web de financement participatif. Néanmoins, vous pouvez consulter la liste Amazon de GPD Win 3 via le bouton ci-dessous.