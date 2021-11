L’ordinateur de poche Playdate reporté à 2022 en raison de problèmes de durée de vie de la batterie

Photo : Panique Inc.

Playdate, le mignon petit ordinateur de poche avec une manivelle, ne fera pas ses débuts à la fin de 2021, a déclaré le développeur Panic Inc. aux premiers acheteurs par e-mail ce matin.

Alors que les 5 000 premières unités de Playdate sortaient de la chaîne de montage, Panic a trouvé de sérieux problèmes avec les batteries malgré les mêmes sources d’alimentation qui fonctionnaient auparavant très bien dans les versions préliminaires envoyées aux développeurs de jeux.

« La batterie de Playdate est conçue pour durer très longtemps et être toujours prête pour vous, même si elle n’est pas utilisée pendant un certain temps », explique l’e-mail. « Mais ce n’était pas le cas : en fait, nous avons trouvé un certain nombre d’unités avec des batteries si épuisées que Playdate ne s’allumait pas du tout et ne pouvait pas être chargée. C’est le pire des cas de batterie.

Après un test de résistance de « mois sur le pont », Panic a conclu que les batteries actuelles n’étaient tout simplement pas à la hauteur de la qualité qu’elles souhaitaient pour la Playdate, et a arrêté la fabrication jusqu’à ce que le problème puisse être résolu. La solution? Nouvelles batteries d’un nouveau fournisseur. Mais cela signifie également un léger retard sur le premier cycle de précommandes, qui ne sera désormais expédié qu’au début de 2022.

Ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles, heureusement. Panic a également trouvé une solution de contournement à cette pénurie massive de puces liée à la pandémie dont vous avez peut-être entendu parler. Étant donné que les pièces dont ils avaient besoin étaient en rupture de stock depuis plus de deux ans, la société a révisé la carte principale de Playdate pour utiliser entièrement un processeur différent, un processeur beaucoup plus facile à mettre la main sur.

« Les révisions du conseil d’administration sont complexes et coûteuses », poursuit l’e-mail. « Mais cet autre CPU peut, pour une raison quelconque, être obtenu beaucoup plus tôt. Et vous ne remarquerez rien de différent à propos de cette nouvelle révision du plateau en ce qui concerne les jeux – fonctionnellement, ce sera la même chose. Mais cela nous donnera les meilleures chances de vous offrir une Playdate l’année prochaine, ce que nous voulons tous les deux.

De plus, Panic prévoit de publier Pulp – l’application de création de jeux simple basée sur un navigateur de Playdate – en version bêta ouverte en janvier prochain, avec le kit de développement logiciel complet à suivre en février pour tous les futurs développeurs.

Les retards sont nuls pour toutes les personnes impliquées, mais voici que les gens de l’industrie du jeu vidéo sont ouverts et honnêtes au sujet des problèmes auxquels ils sont confrontés. Cela ne me dérange pas d’attendre un peu plus longtemps si cela rassure tout le monde chez Panic.

Plus d’informations sur ces développements Playdate peuvent être trouvées ici.