L’ordinateur Hoy numéro 588 est déjà sur votre kiosque! | La technologie

À propos d’atteindre des objectifs, de savourer la vie et de faire un podcast. José Martí, homme politique et écrivain cubain, est crédité de la célèbre citation qui déclare qu ‘”il y a trois choses à faire tout au long de sa vie: planter un arbre, avoir un enfant et écrire un livre”. des interprétations qui dépendent, dans une large mesure, de l’âge de la personne interrogée et de son attitude face à la vie. Et c’est que les objectifs de l’enfance diffèrent de ceux que nous nous fixons en âge Le passage des années est un va-et-vient continu. de nouvelles opportunités: certains objectifs sont atteints, d’autres passent à l’arrière-plan ou sont oubliés, mais nous ne cessons de nous poser de nouveaux défis qui gagnent en force et en sens à chaque étape en tant que personnes. Et nous pourrions affirmer que la vie se savoure dans chaque objectif atteint.

Ce qu’il ne fait aucun doute, c’est que la motivation est la clé pour les surmonter et profiter de ce voyage. Rappelez-vous, il y a peu de choses qui transcendent, celles qui nous durent et nous survivent. Bien sûr, dans un monde numérique comme le monde actuel, personne n’est épargné de laisser un héritage écrit sous la forme de 0 et 1. La vie numérique, c’est la vie elle-même: dans le monde, le pourcentage de personnes ayant accès à Internet et un smartphone (59,5% et 66,6% respectivement, selon le rapport DIGITAL 2021), qui ont accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement (71,9% et 46,4%, selon les données de l’Unesco). Et jamais le progrès n’a généré autant de changements sociaux, culturels et économiques.

Comme le souligne Álvarez-Pallete, PDG de Telefónica, «Il a fallu 75 ans pour que le téléphone fixe atteigne 100 millions de clients; à Pokémon Go, 25 jours. “Nous vivons une accumulation de nouvelles technologies coïncidant dans le temps qui alimentent et accélèrent le processus de changement. Réseaux, applications, sites Web, blogs et, la chaîne de mode, le podcast, une méthode innovante pour communiquer Mais n’oubliez pas que ce sont les utilisateurs qui donnent du sens à la technologie et non l’inverse. Savourez le présent: les choses matérielles ne sont pas la clé, mais le temps que vous consacrez aux gens. «Fortune et gloire»? empire? L’héritage (numérique ou pas) commence dans la vie.

La photo de la semaine

Premier vol martien.

Actualités: Passe-temps de la semaine

Auto-défini.

Sujet de la semaine: premier aperçu d’Android 12

Google travaille déjà dur sur Android 12. La première version de développement nous offre maintenant un petit avant-goût de ce qui est à venir.

Le sujet de la semaine: l’Espagne approuve l’utilisation du sceau de réparabilité

Comme c’est déjà le cas dans d’autres pays européens comme la France, des étiquettes de réparabilité seront également utilisées en Espagne. Ils ont déjà été approuvés par le gouvernement.

Thème de la semaine: Vos photos dans votre cloud

Synology présente la dernière évolution de son logiciel de gestion des photos sur le NAS de la marque: Synology Photos. Depuis votre ordinateur ou votre mobile, depuis chez vous ou ailleurs, tout est sous contrôle.

Tout sur la sécurité: le vol de comptes WhatsApp

Les cybercriminels continuent de penser à de nouvelles façons d’obtenir de l’argent. L’une de ses dernières astuces implique le vol de comptes WhatsApp. Nous vous expliquons ici comment ils le font et comment vous pouvez vous protéger.

Gadget de la semaine: XGIMI Halo, ouvrez les yeux

Le petit XGIMI Halo passe presque inaperçu dans un salon jusqu’à ce que vous l’allumiez et que vous soyez étonné de la qualité de son immense écran.

Actualités: Actualités

Les dernières technologies, applications, loisirs, VR, entreprises, éducation et startups.

Podcasts pour tout le monde: prêt à commencer à diffuser

Le boom du podcast est là. Dans cet article, vous découvrirez un nouveau monde dans lequel l’écoute est ce qui se passe et, si vous préférez, vous pouvez également devenir podcasteur.

Gardez votre équipement: nouvelle version de CCleaner

Avec le programme CCleaner, vous pourrez dire adieu aux données indésirables qui inondent les unités de stockage de votre ordinateur. Nous vous disons tout ce que vous pouvez en faire.

Feuilles de calcul: créez vos propres listes déroulantes

Excel vous offre la possibilité de saisir rapidement des données dans une cellule, en la sélectionnant directement dans une liste déroulante. Vous trouverez cette fonction parmi les options de validation de cette feuille de calcul et, si vous apprenez à l’utiliser correctement, cela vous fera gagner beaucoup de temps et de travail.

Acrobat Reader: 8 astuces pour les fichiers PDF

Quiconque souhaite lire un document PDF se retrouve généralement directement dans Adobe Acrobat Reader DC. Nous vous disons tout ce que ce programme peut faire pour vous et nous vous présentons d’autres alternatives gratuites.

Comparaison: 8 services de création Web

Les chantiers promettent une page élégante en quelques clics de souris. Computer Today a donc mis à l’épreuve ce que les huit principaux fournisseurs proposent réellement.

Comparaison: 21 concentrateurs USB multiport

Les ordinateurs portables ultra-minces sont très pratiques pour voyager, mais lorsque vous travaillez à la maison, ils ont très peu de connexions pour la souris, la mémoire USB, un moniteur externe … Les concentrateurs et les stations d’accueil USB sont censés vous aider, et notre test vous dira lequel ceux sont les meilleurs.

La dernière technologie

Smartphones OnePlus 9 et 9 Pro.

Technologie pour tous: les six degrés de la théorie de la séparation

C’est la théorie idéale pour l’ère d’Internet, mais elle a plus de 90 ans. La théorie des six degrés de séparation a été essayée à plusieurs reprises. C’est valable? Pour nous servir?

Technologie pour tous: l’histoire du code Morse

Le code Morse a été le premier à permettre à l’humanité de communiquer instantanément dans le monde entier. Près de 200 ans après son invention, même Google l’utilise toujours.

Nous résolvons vos doutes: Questions & Réponses

Il y a de nombreuses questions sur les problèmes techniques que vous nous envoyez. Dans cette section, nous répondons à toutes vos questions.

L’utilisateur mécontent: les réseaux sociaux sont une nouvelle de plus

Journaux, radios, télévisions … ont commencé par citer ce qu’ils ont vu sur les réseaux sociaux, mais ils occupent une place de plus en plus importante dans leur contenu.

