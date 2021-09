L’ordinateur Internet de Dfinity obtiendra son premier test de résistance avec le lancement d’ICPunk NFT Crypto new media

Le protocole informatique Internet de la fondation Dfinity est sur le point de subir son premier test de résistance avec le lancement prévu du jeton non fongible (NFT) pionnier sur le réseau décentralisé appelé « ICPunks ». Comme dévoilé par le projet, un total de 10 000 ICPunks sont censés être frappés, inaugurant un cas d’utilisation plus courant pour le réseau blockchain.

Il existe de nombreux points d’attraction pour le projet ICPunks. Le NFT est facturé pour être distribué gratuitement aux membres éligibles de la communauté ICP. Comme indiqué, un total de 3 000 objets de collection seront disponibles à la vente, un cadeau gratuit qui a même généré beaucoup plus de buzz pour le lancement inaugural proposé de NFT. Le projet ICPunk a connu une augmentation des visites de pages avec des données analytiques rapportant plus de 89 000 utilisateurs et visiteurs sur le site Web de la NFT depuis sa mise en ligne.

Nous avons lancé un processus de réclamation pour le premier groupe de la liste blanche. ?? Un vrai stress test pour l’Internet Computer😎@DFINITYDev @dfinity @dominic_w @beavskis Mais ce n’est que le début… 🚀 pic.twitter.com/NHoHpp7NxP – ICPunks (@IcPunks) 1er septembre 2021

Bien qu’aucune vente n’ait été enregistrée par le protocole, son nombre d’utilisateurs actifs par minute est évalué à 9 486, ce qui montre des demandes croissantes sur l’infrastructure informatique Internet.

Dans quelle mesure l’infrastructure ICP tiendra-t-elle?

Le lancement du protocole Internet Computer est venu avec beaucoup de promesses. Outre le projet de prendre en charge de grands fournisseurs d’infrastructure cloud, notamment Amazon Web Services et Microsoft Azure, le protocole a la capacité de réparer les torts de l’infrastructure blockchain existante, notamment Ethereum, Polkadot et Binance Smart Chain.

Avec sa fonction de transaction évolutive et à faible latence, un certain nombre de protocoles de couche 2 font déjà leur chemin sur la plate-forme ICP. L’inclinaison actuelle vers la finance décentralisée et les NFT est une plongée plus profonde dans les capacités de toute blockchain. Alors qu’Ethereum est largement critiqué pour ses coûts de transaction élevés, en particulier dans la frappe d’objets de collection numériques, les solutions alternatives émergentes ne sont pas connues pour être mieux car les événements de lancement sont souvent caractérisés par une certaine forme d’incident avec la pression accrue sur la blockchain.

Avec le buzz que le projet ICPunks a suscité jusqu’à présent, tous les yeux sont rivés sur Internet Computer, avec l’intention de voir s’il sera en mesure de tenir ses promesses. Au moment d’écrire ces lignes, ICP change de mains à 65,28 $, en hausse de 2,25 % au cours des dernières 24 heures.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin