L’ordinateur Internet (ICP) tombe de nulle part pour prendre d’assaut le Top Ten

Internet Computer (ICP) entre dans le top dix sur CoinMarketCap après ses débuts en bourse. ICP se situait à la quatrième place, mais après une forte pression de vente, il est depuis tombé à la septième position, juste devant XRP, au moment de la rédaction de cet article.

Le classement CoinMarketCap a connu un certain nombre de changements au cours de cette course haussière. Mais ce n’est pas souvent qu’un jeton relativement inconnu figure dans le top dix. Cela fait que beaucoup se demandent si ICP est un projet légitime.

Internet Computer a été lancé simultanément sur plusieurs bourses majeures hier, notamment Binance, Coinbase Pro, Huobi et OKEx.

L’apparition soudaine d’ICP dans le top dix a fait beaucoup de bruit dans le sens où ICP a accompli beaucoup de choses en un laps de temps relativement court. Par exemple, ICP est déjà répertorié dans Coinbase Pro, tandis que ADA, qui existe depuis fin 2017, ne l’a fait qu’en mars de cette année.

En fait, ICP fait partie d’un projet en développement depuis cinq ans. Développé par Dfinity, basé en Suisse, le projet a plusieurs bailleurs de fonds de premier plan, notamment les capital-risqueurs de la Silicon Valley Andreessen-Horowitz et Polychain Capital.

Depuis 2016, Dfinity développe un réseau de blockchain décentralisé pour étendre les fonctionnalités d’Internet. Les spécialistes de la recherche Messari ont déclaré que les objectifs obscurs et techniquement complexes de Dfinity en font un projet très mal compris.

Mais, à mesure que les développements s’accélèrent, ils voient de plus en plus de personnes se familiariser avec le projet.

«Dfinity est l’une des plates-formes de contrats intelligents les plus anciennes et les mieux financées dans le domaine de la cryptographie. Cependant, c’est aussi l’un des moins compris. La plupart de l’obscurité de Dfinity provient de sa complexité technique et de sa vision abstraite. Le lancement de son token et éventuellement de l’open source suscitera plus d’intérêt et de compréhension dans le projet. “