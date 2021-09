L’ordinateur Internet mettra en œuvre des contrats intelligents pour Bitcoin,

in

Internet Computer ICP / USD est un réseau décentralisé basé sur la blockchain développé pour fournir un environnement robuste pour les contrats intelligents et autres applications décentralisées à exécuter à la vitesse du Web, lancé par la fondation cryptographique suisse DFINITY.

La mise en place de Bitcoin Smart Contract comme catalyseur de croissance

Le 16 septembre, la Fondation DFINITY a annoncé sur Twitter qu’il restait 20 heures pour voter à la proposition de vote 20586 pour l’intégration directe de l’ordinateur Internet avec le réseau Bitcoin.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

A cette époque, nous avons vu que 11 047 650 voix (3,53 %) ont dit oui, tandis que 69 334 voix (0,02 %) ont dit non. Si cette motion est adoptée, la communauté ICP déploierait des ressources de R&D pour ajouter des contrats intelligents à Bitcoin via la cryptographie à clé de chaîne pour intégrer directement le réseau.

Les contrats intelligents sur l’ordinateur Internet pourront contenir, envoyer et recevoir du Bitcoin.

Le 17 septembre, ils ont annoncé que le vote pour l’intégration directe avec la proposition de motion de la BTC était terminé, avec une approbation de 96,55 % enregistrée avec un pouvoir de vote de 301 806 620.

Le fondateur et scientifique en chef de la Fondation DFINITY, Dominic Williams, a déclaré ceci : ” Les contrats intelligents d’ordinateurs Internet auront accès à la liquidité du bitcoin, et Bitcoin bénéficiera d’une nouvelle fonctionnalité de contrat intelligent puissante, sans avoir besoin de services. systèmes de pont fiables dangereux et encombrants. “

De plus, les contrats intelligents sur ordinateur Internet auront des adresses BTC associées, ce qui leur donne à son tour un accès direct aux transactions sur la blockchain Bitcoin.

Le but de la transaction en ICP prend deux secondes, contre 40 minutes en Bitcoin. De plus, depuis son lancement il y a quatre mois, DFINITY affirme qu’ICP a traité 200 000 000 de blocs.

Cela pourrait entraîner une augmentation de la valeur du jeton ICP, qui est le jeton de crypto-monnaie natif de l’ordinateur Internet.

Devriez-vous investir dans Internet Computer (ICP) ?

Le 23 septembre, Internet Computer (ICP) valait 50,10 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur ce point de valeur et indiquer exactement jusqu’où ce jeton peut aller en valeur, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée jamais enregistrée, ainsi qu’à ses performances en août.

En ce qui concerne la valeur historiquement élevée de l’ICP, elle a été atteinte le 10 mai, lorsque le jeton valait 700,65 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton valait 650,55 $ de plus le 10 mai par rapport au 23 septembre, soit une valeur de 1298% plus élevée.

En ce qui concerne sa performance en août, il a culminé le 4 août à 38,04 $.

De plus, il a culminé le 10 septembre, où le jeton valait 75,79 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a augmenté de 37 $ ou a connu une augmentation de 99% au cours de cette période en août.

La mise en œuvre, les tests et la mise en œuvre de contrats intelligents dans Bitcoin prendront des mois au quatrième trimestre 2021.

Nous pouvons voir avec optimisme que la valeur du jeton augmentera à 67,63 $ d’ici la fin octobre dans cet esprit.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent