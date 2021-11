L’ordinateur portable abordable Reliance JioBook arrivera bientôt sur le marché ; détails clés du matériel repérés en ligne

Alors que plusieurs rapports font le tour des médias sociaux sur les spécifications du JioBook signalé, on ne sait pas encore quelles seront les spécifications réelles de l’ordinateur portable.

Il a été spéculé au cours des derniers mois que Reliance Jio envisageait de lancer un ordinateur portable à bas prix appelé JioBook. Les spéculations allaient également bon train sur le lancement de l’ordinateur portable JioBook aux côtés du smartphone JioPhone Next au début de cette année. Mais les attentes ont été démenties car le discours sur le JioBook n’est resté que spéculation et la société ne l’a pas lancé. Cependant, la même chose n’a pas porté ses fruits et le JioBook est resté une spéculation. Cependant, la société testerait les performances dudit ordinateur portable, car elle aurait apparemment consulté la base de données d’analyse comparative Geekbench.

Selon les informations qui se sont répandues dans la liste Geekbench, la société a testé le JioBook qui portait le numéro de modèle NB1112MM et a également révélé certaines des spécifications de l’ordinateur portable. Les spéculations ont de nouveau gagné du terrain car il y a quelque temps, l’ordinateur portable a été repéré avec différents numéros de modèle dans la base de données du Bureau of Indian Standards (BIS).

En ce qui concerne les informations révélées dans la base de données d’analyse comparative Geekbench, le JioBook utilisera un chipset MediaTek MT6788 et sera doté de 2 Go de RAM. Curieusement, l’appareil pendant les tests fonctionnait sur Android 11. Sur le plan des performances, l’ordinateur portable aurait marqué respectivement 1178 points dans le test monocœur et 4246 points dans le test multicœur. L’ordinateur portable du segment abordable semble faire beaucoup de bruit après son lancement en raison de ses performances robustes et de son prix probablement bas.

Les rapports précédents ont indiqué que le JioBook allait avoir un écran HD, mais ces rapports se sont abstenus de donner des détails sur les dimensions exactes de l’écran HD. Les rapports ont également affirmé que l’ordinateur portable serait alimenté par un SoC Snapdragon 665, qui pourrait être associé à un modem Snapdragon X12 pour une connectivité 4G efficace.

Alors que plusieurs rapports font le tour des médias sociaux sur les spécifications du JioBook signalé, on ne sait pas encore quelles seront les spécifications réelles de l’ordinateur portable. Cependant, une chose est claire, le JioBook est voué à bouleverser le marché en raison de son prix abordable et de ses spécifications de bonne qualité.

