L’ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 avec processeur Core i7 et 16 Go de RAM bénéficie de 150 € de réduction sur PcComponentes | La technologie

Vous cherchez un PC puissant pour jouer, mais en même temps vous pouvez l’utiliser pour étudier, travailler, éditer des vidéos ou tout ce dont vous avez besoin ? Ce modèle est en vente.

De nos jours, la seule façon d’acheter une carte graphique de jeu à son prix est à l’intérieur d’un PC déjà assemblé, donc si vous cherchez un PC pour jouer, cette Acer Nitro 5 bas prix.

Prendre la Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 avec processeur i7 et 16 Go de RAM avec 150 euros de réduction. Son prix tombe à seulement 799 euros. Avec la livraison gratuite en un jour depuis PcComponentes.

Bien qu’il soit conçu pour jouer, il est toujours un ordinateur puissant, il peut donc être parfaitement utilisé pour travailler, étudier, regarder Netflix, le montage vidéo et les médias sociaux, etc.

Avec les graphiques RTX 1650 Ti, cet ordinateur portable est vraiment puissant. De plus, il dispose également d’un processeur Intel Core i7, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go.

Acer Nitro 5 a un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1080p, et le puissant processeur Intel Core i7-10750H avec 6 cœurs et 12 threads, supporté par 16 Go de RAM.

Intégrer la puce graphique GTX 1650 Ti et un SSD NVMe 512 Go. Vous pourrez jouer à tous les jeux modernes avec une bonne qualité graphique, et utiliser les applications les plus puissantes sans problème.

Dans la section connexion, il dispose d’un connecteur Gigabit LAN, la nouvelle connexion Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.

Il dispose d’une sortie HDMI pour se connecter à un moniteur ou un téléviseur, plusieurs USB 2.0 et 3.0, ainsi qu’un USB Type C.

Acer est une entreprise avec une vaste expérience dans les jeux, donc ses ordinateurs portables sont conçus avec des technologies pionnières telles que Acer CoolBoost, un système de refroidissement efficace, et le son spatial 3D.

Le clavier dispose de 4 zones d’éclairage RVB, mettant en évidence les touches de jeu, pour une localisation facile.

Finalement, un bon ordinateur portable pour les jeux et pour tout le reste, à un prix avantageux, compte tenu de la situation matérielle difficile de nos jours.

