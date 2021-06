L’ordinateur portable de Realme arriverait beaucoup plus tôt que prévu | La technologie

in

L’entreprise asiatique préparerait en effet un ordinateur portable qui verra le jour très bientôt. Le PDG de la division Inde et Europe l’a confirmé via un message sur le réseau social Twitter.

Beaucoup peuvent ne pas être d’accord avec l’expression « une image vaut mille mots », mais dans le secteur de la technologie et, plus important encore, lorsqu’il s’agit de fuites ; cette phrase acquiert le maximum de sens. Aucune entreprise, grande ou petite, n’est épargnée par les fuites et cette fois c’était réel.

La société de smartphones, d’appareils portables, d’écouteurs et d’un long etc. préparerait un ordinateur portable. Oui, il semble qu’ils souhaitent élargir au maximum leur catalogue d’appareils et pouvoir rivaliser face à face avec des entreprises comme Huawei ou Xiaomi. La nouvelle arrive grâce à un tweet posté par le PDG de la division realme Inde et Europe.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B # realme nouvelle catégorie de produits a un message pour vous ! Pouvez-vous le décoder et deviner le nom du produit qui s’ajoutera à votre #TechLife ? pic.twitter.com/PhPcvn0668 – Madhav Max 5G (@ MadhavSheth1) 9 juin 2021

Ce tweet comporte plusieurs couches d’informations, la première est constituée des lignes en binaire et lorsqu’elles sont transmises à un traducteur, elles disent “Hello World!” ou “Bonjour tout le monde !” en espagnol. Si cela n’est pas assez évident, le PDG lui-même commente qu’il prépare en fait une nouvelle catégorie de produits. En outre, Une image est jointe dans laquelle on peut voir une enveloppe à partir de laquelle un coin métallique apparaît.

La vérité est que realme est de plus en plus présent dans le secteur de la technologie, ses appareils mobiles avec un bon rapport qualité / prix ont réussi à gagner des adeptes de la société. Il ne serait pas étrange qu’elle décide d’étendre ses ailes à d’autres produits. Cette nouvelle intervient quelques jours après la présentation de son terminal haut de gamme, le realme GT et dont nous reparlerons lorsque nous aurons passé plusieurs semaines avec lui.

Nous devrons attendre l’annonce officielle de realme, mais pour le moment, ce que nous pouvons faire, c’est deviner le prix et les performances de cet ordinateur portable. On s’attendrait à ce qu’il ait un prix compétitif et des spécifications puissantes sans être bizarre. Ils pourront faire l’annonce lors du lancement pour l’Europe de leur realme GT, nous vous informerons.