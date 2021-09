L’ordinateur portable dont tout le monde parle : le Macbook Air avec processeur Apple M1, à prix réduit | La technologie

Si vous avez toujours voulu posséder un Macbook ou essayer le nouveau processeur M1 d’Apple, voici une bonne chance.

Apple a révolutionné le monde des ordinateurs portables il y a quelques mois, avec l’introduction du Processeur Apple M1 avec architecture ARM. Avec une puissance similaire à l’Intel Core i5, mais avec une consommation bien moindre. Et finalement, il est passé sous les 1 000 euros.

Prendre la Ordinateur portable MacBook Air avec processeur Apple M1 avec 180 euros de réduction. Le prix a chuté à seulement 949 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée.

Le MacBook Air 13,3 pouces avec écran Retina porte bien son nom, car il ne pèse que 1,29 kilos. Il s’allume instantanément et est protégé par empreinte digitale avec la technologie Touch ID, que vous pouvez également utiliser pour payer en magasin.

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

La star de son matériel est ce qui précède processeur huit cœurs Apple M1 avec architecture ARM et 16 000 millions de transistors, également pris en charge par l’intelligence artificielle Neural Engine. Le GPU dispose également de 8 cœurs, multipliant par 5 les performances graphiques de la génération précédente.

Il offre une puissance similaire à un Intel Core i5 mais avec une consommation bien moindre. Ceci permet ajouter 6 heures supplémentaires à l’autonomie, par rapport à la génération précédente, jusqu’à atteindre un incroyable 18 heures sans recharge.

Le reste du matériel est également à la pointe de la technologie, comme on peut s’y attendre de la part d’Apple. Ce modèle en vente a 8 Go de RAM et un SSD ultra-rapide de 256 Go. Il dispose également du WiFi 6, du Bluetooth 5.0 et de plusieurs connexions Thunderbolt / USB 4. De plus, USB 3.1 et Type C.

La caméra FaceTime HD garantit des appels vidéo clairs avec des tons chair naturels.

