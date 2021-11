L’ordinateur portable grand écran à battre

La gamme Dell XPS a longtemps incarné le meilleur des ordinateurs portables Windows, mais alors que le XPS 13 est souvent en tête des guides des ordinateurs portables, le Dell XPS 17 est souvent oublié. L’appareil est évidemment beaucoup plus grand que le XPS 13, avec un grand écran de 17 pouces. Et, il n’est pas nécessairement conçu pour les jeux, contrairement à de nombreux autres ordinateurs portables de 17 pouces.

Mais la dernière itération de Dell, le XPS 17 9710, prouve pourquoi l’appareil devrait rester une option pour ceux qui recherchent une centrale de productivité. Il est grand, bien sûr, mais il est aussi élégant et élégant, comme on peut s’y attendre d’un appareil XPS. Il a également du punch et offre un affichage époustouflant.

Mais devriez-vous dépenser plus de 1 600 $ sur le XPS 17 ? Ou devriez-vous économiser votre argent et chercher ailleurs ? Découvrez-le dans notre examen complet du Dell XPS 17.

Ordinateur portable à écran tactile Dell XPS 17 9710 Prix catalogue : 2 425,99 $ Prix : 2 149,98 $ Vous économisez : 276,01 $ (11 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conception d’ordinateur portable Dell XPS 17

Si vous avez déjà vu ou utilisé un ordinateur portable XPS, vous reconnaîtrez la construction globale du XPS 17. Il est construit avec des matériaux de qualité supérieure, est généralement élégant et élégant et, bien que grand, devrait toujours tenir dans un sac à dos plus grand.

L’extérieur du XPS 17 est construit à partir d’un bel aluminium, et il a fière allure et se sent bien. Le couvercle a un logo Dell brillant dessus, et tout semble très solide. À l’intérieur, vous obtiendrez un repose-poignets en fibre de carbone et une finition noire tout autour, et il a l’air haut de gamme et est doux au toucher.

Couvercle Dell XPS 17 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Sur les bords, la sélection des ports n’est pas mauvaise, même si vous devrez peut-être vous habituer à utiliser des dongles pour les accessoires hérités. L’appareil propose quatre ports Thunderbolt 4 et un emplacement pour carte SD, ainsi qu’une prise casque. Ce n’est pas un mauvais choix pour ceux qui utilisent principalement des accessoires avec des connecteurs USB-C. L’appareil est livré avec un adaptateur avec port USB-A et HDMI, ce qui est utile.

Une partie de ce qui rend le XPS 17 si moderne est le fait qu’il a des lunettes super minces. La lunette supérieure est légèrement plus épaisse que les autres, mais bien sûr, le compromis est qu’elle abrite la webcam. Vraiment, les lunettes sont à peine perceptibles.

Le XPS 17 mesure 14,74 x 9,76 pouces au sol et 0,77 pouces d’épaisseur. C’est un gros ordinateur portable, mais étonnamment petit pour quelque chose avec un écran de 17 pouces. Il pèse 4,87 livres, ce qui est également relativement lourd, mais encore une fois, pas si mal pour quelque chose d’aussi gros.

Clavier et pavé tactile pour ordinateur portable Dell XPS 17

Le clavier du XPS 17 est confortable et j’aime bien l’expérience de frappe. Les touches offrent plus qu’assez de déplacement, et elles sont suffisamment espacées pour rendre la saisie précise assez facile. En haut à droite, il y a un capteur d’empreintes digitales, qui peut servir d’alternative à Windows Hello – cependant, j’ai tendance à préférer la technologie de reconnaissance faciale. Cela dit, le capteur d’empreintes digitales semblait rapide et réactif.

Source de l’image du clavier Dell XPS 17 : Christian de Looper pour .

La seule chose qui manque au clavier ? Un pavé numérique. C’est quelque chose que certains pourraient souhaiter dans un ordinateur portable de 17 pouces, cependant, je préfère le design compact, d’autant plus qu’il permet de donner plus de place aux haut-parleurs.

Le touchpad est beau et grand ici. Cela a plutôt bien fonctionné dans mon utilisation, et même s’il n’était pas aussi de haute qualité que le pavé tactile d’un Mac, la plupart en seront parfaitement satisfaits.

Écran et haut-parleurs pour ordinateur portable Dell XPS 17

Le Dell XPS 17 n’est pas seulement beau à l’extérieur, l’écran est également superbe. Il existe deux options d’affichage sur le XPS 17, dont un écran non tactile de 1920 x 1200 et un écran tactile de 3840 x 2400. Notre unité d’examen a ce dernier.

Source de l’image du clavier Dell XPS 17 : Christian de Looper pour .

Comme on peut s’y attendre d’un écran 4K, tout est net et détaillé, et le texte en particulier est très facile à lire. Les couleurs sont également vives et éclatantes – l’écran prend en charge Dolby Vision, ce qui aide. Il est évalué à 500 nits, ce qui est suffisamment lumineux pour la grande majorité des utilisations, et la plupart du temps, la luminosité était réglée à environ 75 %. Ce n’est pas un écran OLED, ni un écran Micro-LED comme sur le nouveau MacBook Pro, donc les niveaux de noir ne sont pas aussi profonds qu’ils le seraient sur d’autres ordinateurs portables. Mais en général, l’écran a l’air génial.

Heureusement, si vous regardez un film, l’excellente expérience de visionnage est associée à une excellente expérience d’écoute. Les haut-parleurs du Dell XPS 17 sonnent à merveille. L’ordinateur portable dispose de deux tweeters de 1,5 watt et de deux woofers de 2,5 watts, et bien que ces woofers n’atteignent pas tout à fait les profondeurs d’un bon casque ou d’un haut-parleur externe, ils battent définitivement la plupart des autres ordinateurs portables du marché. Si de bons haut-parleurs sont importants pour vous, le Dell XPS 17 est une excellente option.

Performances et batterie de l’ordinateur portable Dell XPS 17

Le Dell XPS 17 est disponible dans une variété de configurations. Le modèle de base propose une puce Intel Core i5 de 11e génération, couplée à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Notre modèle dispose cependant d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération couplé à 32 Go de RAM et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Il se comporte comme une bête.

Lors de l’utilisation de l’ordinateur, je n’ai jamais rencontré de problèmes de lenteur, y compris lors de charges de travail multitâches plus lourdes, avec des dizaines d’onglets de navigateur. J’ai pu faire démarrer le ventilateur assez facilement, et c’est assez bruyant, mais cela n’a évidemment pas d’impact sur les performances de l’ordinateur.

Dell XPS 17 Gauche Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien sûr, la productivité de base n’est pas nécessairement ce pour quoi vous achèteriez cet ordinateur. Au lieu de cela, il est conçu pour des choses comme la création de contenu et peut-être même certains jeux. L’ordinateur portable a assez bien géré ces types de charges de travail, offrant d’excellentes performances graphiques. Il existe d’autres ordinateurs portables dans cette gamme de prix qui sont livrés avec le GPU RTX 3080 encore plus puissant, donc si vous recherchez vraiment un ordinateur portable de jeu, cela vaut la peine d’en envisager un. Mais les améliorations là-bas ne seront pas assez importantes pour justifier des dépenses trop importantes si vous étirez déjà votre budget.

L’ordinateur était facilement capable de rivaliser dans les benchmarks. Voici les résultats de référence que nous avons obtenus.

GeekBench 5: 1301 monocœur, 6095 multicœur

Processeur CineBench R23 : 1245 monocœur, 6359 multicœur

La durée de vie de la batterie sur le XPS 17 est bonne, mais pas excellente. Dans une charge de travail de productivité de base, je suis tombé à environ 40 % de batterie en trois heures d’utilisation. Cela devrait durer au moins six heures pour la plupart des cas d’utilisation, mais si vous jouez ou faites du montage vidéo, attendez-vous à moins.

Logiciel et fonctionnalités pour ordinateur portable Dell XPS 17

Le XPS 17 est livré avec Windows 10 prêt à l’emploi, cependant, il est compatible avec Windows 11. Lorsque j’ai installé Windows 11, les haut-parleurs ont cessé de fonctionner, cependant, une mise à jour était immédiatement disponible et a résolu le problème.

Dell XPS 17 Source de l’image de droite : Christian de Looper pour .

En règle générale, l’expérience Windows est assez réduite et, heureusement, il n’y a pas trop de bloatware. Mais vous obtiendrez quelques morceaux. L’omniprésent McAfee est ici, et vous obtiendrez l’annonce étrange pour Dropbox. Mais à part ça, les choses sont relativement réduites, ce qui est toujours agréable à voir.

Conclusion

Le Dell XPS 17 est une bête d’ordinateur portable. Il offre un beau grand écran, avec un design élégant et élégant, et d’excellentes performances. Si vous aimez les ordinateurs portables à grand écran, vous ne pouvez vraiment pas faire mieux que le Dell XPS 17. Si vous êtes un joueur, cela vaut probablement la peine de chercher ailleurs, mais tout le monde devrait sérieusement envisager cette machine.

Bien sûr, ce n’est pas parfait. La durée de vie de la batterie laisse un peu à désirer, et c’est assez cher. Mais si vous pouvez vous le permettre et que vous voulez un gros ordinateur portable, c’est la voie à suivre.

La compétition

Si vous recherchez une machine de jeu, vous voudrez peut-être envisager une machine plus conviviale pour les joueurs. Par exemple, vous pourriez envisager le Gigabyte Aorus 17G ou le Razer Blade Pro 17.

Cela dit, si vous voulez l’ultime ordinateur portable grand écran, avec un design portable, c’est l’ordinateur portable qu’il vous faut.

Dois-je acheter l’ordinateur portable Dell XPS 17 ?

Oui. Le Dell XPS 17 est puissant, élégant et possède un bel écran.

Ordinateur portable à écran tactile Dell XPS 17 9710 Prix catalogue : 2 425,99 $ Prix : 2 149,98 $ Vous économisez : 276,01 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission