L’ordinateur portable Huawei MateBook 13 avec Ryzen 7 et 16 Go de RAM, évolutif vers Windows 11, bénéficie d’une remise de 300 euros | La technologie

Le Matebook 13 de 2021 obtient une énorme baisse de prix, et il devient l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter en ce moment.

est Ordinateur portable Huawei Matebook 13 Il est très confortable à transporter et en même temps c’est un PC très puissant avec un écran 2K, une charge et un déverrouillage rapides au moyen d’un lecteur d’empreintes digitales. Idéal pour le télétravail ou les études.

Prendre la Ordinateur portable Huawei MateBook 13 avec processeur Ryzen 7 et 16 Go de RAM, avec une remise de 300 euros. Son prix est de 699 euros, vendu et expédié par Amazon gratuitement en une journée.

C’est un ordinateur portable avec Écran 13 pouces avec résolution 2K, très pratique à transporter car il ne fait que 14,9 mm d’épaisseur, et ne pèse que 1,32 kilos.

Il a le puissant Processeur AMD Ryzen 7 3700U 4 cœurs 8 threads fonctionnant entre 2,4 et 4 Ghz. Avec 16 Go de RAM DDR4 et un SSD ultra-rapide de 512 Go. Le GPU est l’AMD Radeon Vega 8.

Avec ce matériel, vous pouvez profiter sans problème d’applications de toutes sortes, des jeux aux éditeurs vidéo, en passant par les programmes bureautiques, Netflix, les réseaux sociaux, etc.

Avec sa batterie de 41,8 Wh, vous disposez d’une autonomie toute la journée. Mais il comprend aussi un chargeur de charge rapide 65W (compatible avec les téléphones Huawei, si vous en avez un), qui recharge l’ordinateur portable à 50 % en seulement 30 minutes.

Une autre information importante est que est livré avec Windows 10 Home installé, vous économisez ainsi ce qu’il en coûte d’acheter un Windows OEM.

Cette version est préparée pour passer à Windows 11 à l’instant, si tu veux. Et il se déverrouille sans mot de passe, grâce au lecteur d’empreintes digitales.

Si vous avez un mobile Huawei, avec la fonction Partager, vous pouvez envoyer du contenu du mobile vers l’ordinateur portable, et vice versa, avec une seule touche.

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir le Ordinateur portable Huawei MateBook 13 avec processeur Ryzen 7 et 16 Go de RAM, avec une remise de 300 euros. Son prix est de 699 euros, vendu et expédié par Amazon gratuitement en une journée.

