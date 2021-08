L’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 avec Ryzen 7 5700U et 12 Go de RAM est à prix réduit et son prix vous surprendra | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez un ordinateur portable puissant pour travailler, étudier, jouer ou lire du contenu multimédia, cette offre vous intéresse.

Les ordinateurs portables sont un compromis entre puissance, taille et prix. Ce modèle Lenovo est parfaitement équilibré, il est issu d’une première marque, et il saura faire avec tout ce que vous lui lancerez.

Le Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 avec processeur AMD Ryzen 7 5700U et 12 Go de RAM, bénéficie d’une remise de 71 euros Et il descend à seulement 529 euros, vendu et expédié par Amazon en une journée.

C’est un ordinateur portable avec un généreux écran Full HD de 15,6 pouces Avec lequel vous pouvez travailler confortablement sans vous fatiguer les yeux, car il est plus grand que dans la plupart des ordinateurs portables.

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 avec Ryzen 7 5700U et 12 Go de RAM pour 529 euros

Il est équipé de le très puissant processeur AMD Ryzen 7 5700U de nouvelle génération, l’un des plus puissants qui existent, dépassant l’Intel de sa catégorie. Il n’a rien de moins que 8 cœurs avec une vitesse allant jusqu’à 4,3 GHz.

Cela a aussi la carte graphique intégrée AMD Radeon RX Vega 8, qui est utilisé pour utiliser des programmes graphiquement exigeants, tels que des éditeurs graphiques, ainsi que pour des jeux ou du contenu multimédia en résolution 4K.

Grâce à 12 Go de RAM, un montant très élevé pour un ordinateur portable, vous pouvez exécuter les applications les plus exigeantes, éditer des vidéos 4K ou utiliser plusieurs applications en même temps sans problème.

Cela a aussi un spectaculaire SSD NVMe de 1 To, qui offre non seulement une vitesse extrême, bien supérieure à un disque dur, mais aussi une énorme capacité d’espace.

Ce modèle particulier a clavier espagnol, mais n’a pas de système d’exploitation, vous devrez donc l’installer vous-même.

Saisir le puissant ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 avec processeur AMD Ryzen 7 5700U et 12 Go de RAM, avec une remise de 71 euros, il n’est que de 529 euros, vendu et expédié par Amazon en une journée.

