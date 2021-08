L’ordinateur portable LG Gram 17 bénéficie d’une remise de 200 £ dans une offre fantastique sur Amazon

Nous rassemblons les meilleures offres d’ordinateurs portables de ce week-end et nous venons de repérer l’ordinateur portable LG Gram 17 en vente pour 1 349 £ sur Amazon. C’est une remise de 200 £ et le prix le plus bas que nous ayons vu pour l’ordinateur portable ultra-léger depuis mars.

C’est une excellente remise sur le prix de détail de 1 549 £ pour la plus grande taille d’écran proposée par LG. Les prix ont bondi entre le prix d’origine et quelques remises plus petites de 100 £ à 150 £ au cours des dernières semaines, mais le prix n’est pas tombé aussi bas que cet accord depuis quelques mois.

Le LG Gram 17 ne remportera aucun prix pour son style, mais si vous recherchez une productivité rapide et sans tracas, cet ordinateur portable rendra votre charge de travail transparente. Ne pesant que 1,35 kg et doté d’une autonomie de 19,5 heures, vous pourrez travailler de n’importe où, n’importe quand.

Ordinateur portable ultra-léger LG Gram 17 : 1549 £ 1349 £ sur Amazon

Économisez 200 £ – Amazon propose l’ordinateur portable LG 17 pouces au prix de 1 349 £, soit seulement 50 £ de plus que le prix record. L’ordinateur portable ultra-mince contient 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et un processeur Intel i7.View Deal

