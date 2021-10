L’ordinateur portable Modular Framework obtient un marché pour tous ces modules

Framework, fabricant de l’ordinateur portable Framework modulaire de 13,5 pouces conçu pour être facilement réparé et mis à niveau, a lancé un marché dédié rempli de pièces de rechange et de mises à niveau pour son ordinateur portable. Dans un article de blog, la société a déclaré que le marché se concentrait actuellement sur les pièces de rechange et les cartes d’extension, mais qu’elle espère ajouter plus de modules de personnalisation comme des claviers linguistiques supplémentaires plus tard cette année, ainsi que des modules développés par des tiers et la communauté en 2022. .

C’est une étape importante pour l’ordinateur portable modulaire, qui est expédié depuis un peu plus de deux mois. Après tout, le score iFixit 10/10 de l’ordinateur portable pour la réparabilité n’a pas beaucoup d’importance si vous ne pouvez pas obtenir de pièce de rechange lorsqu’un composant tombe en panne. Et qui se soucie de savoir si un ordinateur portable est évolutif s’il n’y a pas de modules intéressants réellement disponibles pour le mettre à niveau.

Le marché comprend déjà une gamme de cartes d’extension pour l’ordinateur portable, qui sont conçues pour s’insérer dans ses quatre compartiments modulaires pour tout ajouter, du stockage supplémentaire aux fonctionnalités telles que les emplacements pour carte MicroSD ou plusieurs ports USB. Il existe également de la RAM et du stockage évolutifs par l’utilisateur à vendre. Mais le magasin est clairement un travail en cours et répertorie une foule d’autres articles tels que des cartes mères de remplacement, des claviers et des pièces de rechange comme des batteries et des écrans comme « à venir ».

Framework a pris un bon départ pour s’assurer que ses ordinateurs portables peuvent être facilement réparés en cas de panne, mais il faudra encore un certain temps avant de savoir s’il tient vraiment sa promesse d’un ordinateur portable pouvant être mis à niveau au fil du temps. C’est une promesse qui a été faite à plusieurs reprises au fil des ans. L’année dernière, la tentative de Dell de créer un ordinateur portable évolutif avec l’Alienware Area-51m, n’a révélé qu’un seul modèle plus tard.

Il y a eu des tentatives similaires de haut niveau pour apporter des conceptions modulaires aux smartphones. Mais au fil des ans, les tentatives d’entreprises comme LG, Google et Motorola n’ont pas eu beaucoup d’impact. Le fabricant de smartphones durables Fairphone a connu plus de succès et a récemment annoncé son nouveau smartphone Fairphone 4. Mais Fairphone s’est toujours concentré sur des réparations faciles pour la longévité, plutôt que d’offrir des composants mis à niveau au fil du temps.

Si vous souhaitez acheter un ordinateur portable Framework pour vous-même, les prix commencent à 999 $ pour un modèle assemblé avec un processeur Intel i5-1135G7, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il existe également un modèle avec un prix de départ plus abordable de 749 $ si vous êtes heureux de faire un peu d’assemblage, ou des versions pré-assemblées plus chères avec des processeurs Intel i7 plus rapides, et plus de RAM et de stockage. Toutes les versions sont livrées avec un écran 13,5 pouces 3:2 2256 x 1504, une webcam 1080p et une batterie 55Wh. Au moment d’écrire ces lignes, le site Web de Framework indique que de nouvelles commandes devraient être expédiées le mois prochain.