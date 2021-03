L’ordinateur portable XPS 13 obtient une réduction de prix de 480 $ lors de la vente semi-annuelle Dell

La vente semi-annuelle Dell a lieu en ce moment et nous avons repéré une offre fantastique sur le puissant ordinateur portable XPS 13. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le XPS 13 Touch en solde à 1,220,09 $ lorsque vous appliquez le code promo SAVE17 à la caisse. C’est une réduction massive de 479 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour l’ordinateur portable à écran tactile de 13 pouces.

La meilleure offre d’ordinateur portable XPS 13 du jour:

Ordinateur portable tactile XPS 13: 1 699,99 $ 1220,09 $ chez Dell

Économisez 479 $ – Une offre fantastique, l’ordinateur portable Dell XPS 13 tactile est en vente au prix de 1220,09 $ lorsque vous postulez code de réduction SAVE17 à la caisse. Le puissant ordinateur portable dispose d’un écran tactile InfinityEdge de 13,3 pouces et contient 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et un processeur Intel Core i7-1065G7 de 10e génération.

Voir l’offre

L’ordinateur portable Dell XPS 13 est doté d’un écran tactile InfinityEdge de 13,4 pouces, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 256 Go et du puissant processeur Intel Core i7-1065G7 de 10e génération. L’ordinateur portable 2020 a reçu une autonomie de batterie améliorée allant jusqu’à 18 heures, et la nouvelle webcam de 2,25 mm est maintenant placée au-dessus de l’écran. Parfait pour les étudiants et les voyages, le XPS 13 léger est le plus petit ordinateur portable 13 pouces de Dell et ne pèse que 2,7 livres.

Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, vous devez appliquer le code de réduction SAVE17 à la caisse pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 17%. La vente semi-annuelle de Dell est une promotion à durée limitée, nous vous recommandons donc de conclure cette aubaine maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

