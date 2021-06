L’Ordnance Factory Board fait l’objet d’une refonte majeure ; OFB de 246 ans démantelé, nouvelles entités nées ; Vérifier les détails

in

Le gouvernement se concentrant sur l’exportation d’articles/plates-formes de défense fabriqués en Inde, la nouvelle structure aidera à surmonter plusieurs lacunes du système existant.

Tard mercredi soir (16 juin 2021), le Cabinet de l’Union a pris la décision de supprimer l’Ordnance Factory Board (OFB) qui a été créé par les Britanniques en 1775.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a assuré aux employés que leurs conditions de service resteraient les mêmes.

Désormais, tous les salariés d’OFB (Groupe A, B & C) qui appartiennent aux différentes unités de production vont être transférés aux personnes morales sur députation réputée. La députation sera initialement de deux ans et il n’y aura aucun changement dans leurs conditions de service en tant qu’employés du gouvernement central

Selon le ministre qui dirigera le groupe de ministres habilités, une telle décision contribuera à améliorer l’efficacité ainsi que la responsabilité. Et permettra à ces entreprises l’autonomie.

L’OFB, qui dépendait du ministère de la Défense, compte environ 70 000 employés.

Que dit la décision ?

Selon les responsables, l’OFB sera divisé en sept sociétés différentes, dans un rôle de fabrication spécifique.

Les 41 usines relevant de l’OFB seront désormais regroupées sous l’une ou l’autre des sept nouvelles sociétés, toutes des entreprises du secteur public (PSU) détenues à 100 % par l’État.

Les sept entreprises ont-elles été nommées ?

Non pas encore. Les entités PSU couvriront un secteur distinct.

Il y aura le « Groupe des munitions et des explosifs ». La fonction de cette entité sera de produire des munitions de divers calibres et des explosifs. Ceux-ci seront à la fois destinés au marché indien et à l’export.

Selon les responsables, le « Vehicles Group » sera engagé dans la fabrication de véhicules de défense et de combat, notamment des véhicules protégés contre les mines, des chaluts, des chars et des BMP.

« Weapons & Equipment Group » pour la production d’armes légères, de canons de moyen et gros calibre et d’autres systèmes d’armes. Cela aidera à répondre à la demande intérieure ainsi qu’à la diversification des produits.

Et le reste des quatre sociétés devrait être : Ancillary Group ; Groupe Opto-Electronique; Groupe d’articles de confort des troupes ; et Groupe parachutiste.

En savoir plus sur ces blocs d’alimentation

Les 41 usines OFB seront subsumées par les sept entités PSU en fonction du type de fabrication qu’elles effectuent.

Ces usines possèdent certaines des meilleures installations de fabrication qui produisent non seulement des canons d’artillerie, des chars, des véhicules lourds, mais se spécialisent également dans la fabrication d’armes légères et de munitions, et de fils spéciaux, etc., nécessaires dans les différentes plates-formes.

Pourquoi la restructuration est-elle importante ?

Cette décision de restructuration par le Cabinet vise à transformer les Usines d’Ordnance en actifs rentables ; qui contribueront à améliorer la qualité des plates-formes et des produits et sont rentables. La restructuration devrait contribuer à améliorer la compétitivité et à approfondir davantage la spécialisation dans la gamme de produits.

Le gouvernement se concentrant sur l’exportation d’articles/plates-formes de défense fabriqués en Inde, la nouvelle structure aidera à surmonter plusieurs lacunes du système existant. Et aussi de créer des opportunités sur le marché mondial.

Les principaux clients de ces OF sont les forces armées indiennes. Les autres clients incluent les forces paramilitaires ; Les forces de police de l’État qui se procurent leurs vêtements, des véhicules pare-balles et des mines à l’abri des FO. Ces forces se procurent également leurs armes légères et leurs munitions auprès de l’OFB.

Pour aider à la prise de décision sur les questions liées à la mise en œuvre des décisions du gouvernement prises mercredi ainsi que d’autres questions accessoires, un groupe de ministres habilité a été constitué sous la direction du ministre de la Défense, Rajnath Singh. Le Cabinet a décidé de déléguer l’autorité à ce groupe de ministres habilité qui comprend le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances et le ministre du Travail et ministre d’État au sein du PMO.

Histoire de l’OFB

Les autorités britanniques acceptèrent en 1775 la création du Board of Ordnance à Fort William, Kolkata.

Après quoi, en 1787, une usine de poudre à canon a été créée à Ishapore, au Bengale occidental, et la production a commencé à partir de 1791. Environ 18 autres usines ont été créées par les Britanniques et les autres ont été créées après l’indépendance.

