L’ordonnance de la CCI conclut qu’Amazon a continuellement tenté d’esquiver les lois en Inde: CAIT

Facilité de faire des affaires pour les MPME : CCI avait déclaré qu’Amazon « supprimait la portée et l’objectif réels » de l’accord. La commission avait également imposé une amende de Rs 202 crore à la société de commerce électronique pour ne pas avoir fourni des informations correctes et supprimé des détails importants.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Alors que la Commission indienne de la concurrence (CCI) a suspendu vendredi, par une ordonnance, l’accord de la société de commerce électronique Amazon en 2019 avec Future Group, l’organisme des commerçants CAIT a déclaré que l’ordonnance concluait qu’Amazon se livrait continuellement à une tentative délibérée d’esquiver les lois. & politiques du gouvernement. CCI avait déclaré qu’Amazon « supprimait la portée et l’objectif réels » de l’accord. La commission avait également imposé une amende de Rs 202 crore à la société de commerce électronique pour ne pas avoir fourni des informations correctes et supprimé des détails importants.

« L’ordre récent est interprété comme un ordre incisif et percutant qui a conclu qu’Amazon se livre continuellement à une tentative délibérée d’esquiver les lois et les politiques du gouvernement dans le cadre de son programme caché pour contrôler et dominer non seulement le commerce électronique. mais aussi le commerce de détail hors ligne couplé à l’élimination de la concurrence possible en dépassant de redoutables concurrents potentiels », a déclaré le CAIT dans un communiqué dimanche.

En novembre 2019, CCI avait approuvé la proposition d’Amazon d’acheter une participation minoritaire de 49% dans Future Coupons. Amazon avait précédemment contacté le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) et obtenu un sursis à l’accord proposé par Future Group pour vendre ses actifs de vente au détail à Reliance. Cette décision a également été confirmée par la Cour suprême.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter de Financial Express PME :Votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Dans son ordonnance de 57 pages, CCI a déclaré : « Étant donné que le Regroupement concerne des acteurs connus sur le marché en ligne et la vente au détail hors ligne et qu’ils ont envisagé un alignement stratégique entre leurs entreprises, la Commission considère qu’il est nécessaire d’examiner la combinaison à nouveau sur la base d’un avis à donner dans le formulaire II avec des informations véridiques, correctes et complètes, comme requis dans celui-ci. En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs conférés en vertu de la sous-section (2) de l’article 45 de la Loi, la Commission ordonne par la présente à Amazon de donner un avis dans le formulaire II dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette commande, et, jusqu’à disposition d’un tel avis, l’approbation accordée par l’ordonnance du 28 novembre 2019, sous le numéro d’enregistrement combiné C-2019/09/688, restera en suspens.

Selon le CAIT, qui a prétendu représenter 8 crore commerçants dans plus de 40 000 associations commerciales en Inde, les violations commises par Amazon ont causé des dommages collatéraux aux commerçants, car plus de 2 magasins lakh principalement du commerce mobile ont été fermés en raison d’un « lien tripartite vicieux comprenant de Amazon, des sociétés de marques et diverses banques, y compris des banques gouvernementales. L’organisme des commerçants a également demandé la suspension des opérations commerciales du portail de commerce électronique.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.