Carole Baskin a subi un revers majeur.

Un juge de Floride a rejeté la requête de la femme de 60 ans pour une ordonnance d’interdiction temporaire qui empêcherait Netflix et Royal Goode Productions de présenter des images d’elle, de son mari Howard Baskin et de leur sanctuaire Big Cat Rescue dans la saison 2 de « Tiger King ».

Selon des documents judiciaires obtenus par Fox News vendredi, le juge a statué que les Baskins « n’ont pas droit au recours extraordinaire d’une ordonnance d’interdiction temporaire, qui serait prononcée avant que les défendeurs n’aient eu la possibilité adéquate de répondre ».

« Bien que la Cour comprenne la frustration des Baskins, il ne semble pas que l’inclusion des images des Défendeurs des Baskins causera un préjudice immédiat qui ne peut être compensé par des dommages-intérêts monétaires », indique la décision.

‘TIGER KING’ JOE EXOTIC DIT QU’IL A UN CANCER DE LA PROSTATE ‘AGRESSIF’: ‘DITES UNE PRIERE A TOUT LE MONDE’

Le sanctuaire de sauvetage de Carole Baskin pour les grands félins est basé en Floride. (Photo par Araya Doheny/. pour NightFly Entertainment)

Lundi, le couple a porté plainte à Tampa, en Floride, contre le géant du streaming et la société de production. Baskin a allégué que Royal Goode Productions a continué à utiliser des images du couple dans le prochain « Tiger King 2 » malgré seulement la signature des formulaires de libération pour le premier documentaire.

Netflix a refusé de commenter la question.

Dans le procès, Baskin a également allégué que le projet original lui avait été décrit comme étant « un exposé de l’élevage de gros chats et du commerce de caresses de louveteaux semblable au long métrage documentaire intitulé ‘Blackfish' ».

« Le plus pernicieux est peut-être l’implication globale dans ‘Tiger King 1’ que Carole Baskin a été impliquée dans la disparition de son premier mari en 1997 », ajoute le procès.

Joseph Maldonado-Passage purge 22 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir participé à un complot de meurtre pour compte contre Carole Baskin. (Prison du comté de Santa Rosa via AP)

Baskin a nié à plusieurs reprises toute implication dans la disparition de son premier mari, Don Lewis.

Joe Exotic, qui s’est fait connaître dans « Tiger King », a annoncé mercredi qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate « agressif ».

L’ancien gardien de zoo de l’Oklahoma, vêtu de mulets blonds, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, est connu pour ses diatribes chargées de jurons sur YouTube et une campagne ratée de gouverneur de l’Oklahoma en 2018.

Il a figuré en bonne place dans le documentaire populaire « Tiger King: Murder, Mayhem and Madness ».

Joe Exotic a figuré en bonne place dans le documentaire populaire « Tiger King : Murder, Mayhem and Madness ». (Netflix US/. via .)

L’homme de 58 ans a été condamné à 22 ans de prison en 2020 après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les lois fédérales sur la faune et d’avoir échoué à un complot de meurtre contre rémunération visant Baskin.

Le sanctuaire de sauvetage de Baskin pour les grands félins est basé en Floride.

Un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le 10e circuit à Denver a ordonné en juillet que Maldonado-Passage soit condamné à une peine plus courte, estimant que le tribunal de première instance avait traité à tort les deux condamnations séparément dans le calcul de sa peine de prison.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.