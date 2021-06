L’ordre de passage Q3 pourrait balancer la lutte pour la pole · .

Red Bull et Ferrari ont, comme à Monaco, devancé Mercedes au Grand Prix d’Azerbaïdjan jusqu’à présent. Mais cette situation va-t-elle continuer en qualifications ?

Ce n’est pas une grande surprise que Red Bull soit rapide. Il n’est même pas très surprenant que Ferrari soit compétitive et que McLaren ait montré des éclairs de vitesse réelle – ils l’ont tous deux fait à Monaco, et bien que le Baku City Circuit soit une piste radicalement différente par endroits, le secteur du château est très comparable.

Ce qui est plus bouleversant, c’est la performance de Mercedes – les champions du monde étaient l’équipe la plus rapide après les deuxièmes essais. À première vue, leurs pilotes pourraient être plus soucieux d’atteindre la Q3 que de tenter la pole position, après avoir terminé la journée 11e et 16e.

Sur et hors du rythme

Deux choses sont claires concernant le rythme sur un seul tour à Bakou : pour l’instant, au moins, Red Bull l’établit et Mercedes est assez loin.

Hamilton a été mystifié d’être une seconde derrière Red Bull n’a pas tout à fait fait ce qu’il veut, donc ce n’est pas une coïncidence de remorquage chanceux (plus de détails plus tard) mais ce qui semble être un véritable rythme affiché. Max Verstappen a rencontré du trafic lors des premiers essais et Sergio Perez n’a pas réalisé de tour représentatif pendant la majeure partie de la séance, bien que Red Bull ait déclaré que cela était dû au programme qu’il suivait.

Pourtant, ils ont terminé la séance avec Verstappen en tête et Perez l’a battu en deuxième séance pour un doublé Red Bull, les pilotes Ferrari juste derrière. Au cours des années précédentes, il était peut-être crédible que Mercedes cachait leur rythme, mais il est peu probable qu’ils le fassent en une seconde complète, même s’ils étaient installés dans leurs unités motrices fraîchement installées.

Si l’une des équipes propulsées par Mercedes gardait son pilote de poudre, il semble plus probable qu’il s’agisse de McLaren. Les voitures oranges ont effectué de longs trajets au cours de la séance de l’après-midi sans apparemment se bousculer pour des positions au tableau de chronométrage.

AlphaTauri semble également revigoré par le retour à un circuit plus rapide. Cela dit, Pierre Gasly a régulièrement figuré dans le top cinq un vendredi tout au long de l’année. Le nouveau programme d’entraînement contrôlé par l’équipe de son coéquipier Yuki Tsunoda semblait l’avoir rapproché du rythme de Gasly, et il a terminé deuxième aux essais devant Lewis Hamilton.

Les pilotes Mercedes, après les deuxièmes essais, n’avaient pas d’explication à leurs soucis. Sauf, a déclaré Valtteri Bottas, un manque d’adhérence. Hamilton a également semblé mystifié par leur performance après sa simulation de qualification lors des deuxièmes essais :

BonningtonP8, une seconde à Perez qui est maintenant P1. Valtteri n’a pas encore mis le temps sur le pneu tendre. Bonnington à Perez, deux dixièmes du secteur un. Gardez un œil sur Mazepin, derrière. Deux dixièmes secteur un, quatre [tenths] secteur deux. Ensuite, Giovinazzi sera la voiture derrière, deux secondes et demie.HamiltonAvons-nous plus de tours ou c’est tout ?BonningtonSi vous faites un tour de plus, ce sera la strat 14.HamiltonFaites ce que vous devez faire, je suis ça ne va pas aller plus vite. BonningtonD’accord, copiez, c’est à vous si vous voulez l’utiliser pour apprendre, mais sinon nous sommes prêts à boxer et à continuer sur le long terme.Hamilton Je l’utiliserai si je l’ai .HamiltonJe ne sais pas vraiment où est le temps, pour être honnête.

Guerres de pneus

Leclerc a de nouveau heurté une barrière à Bakou. Pirelli a apporté à Monaco les mêmes composés que ceux utilisés à Bakou. Mercedes a eu du mal à faire fonctionner ses pneus dans la principauté et cela semble encore être le cas ce week-end.

Alors que Mercedes a préféré les températures plus clémentes jeudi à Monaco, cela ne semble pas être le cas ce week-end. À Bakou, la température de la piste est beaucoup plus élevée, atteignant 50 °C lors des deuxièmes essais par rapport aux températures des années 20 lors de la même session à Monaco.

Il semble que l’une des caractéristiques de la voiture Mercedes cette année soit qu’elle préfère travailler avec des pneus composés plus durs. Ce week-end semble être une indication supplémentaire que c’est le cas. Ils doivent pousser un soupir de soulagement à la nouvelle de l’annulation de Singapour.

Malgré leur bon classement à la fin des essais, Ferrari ne semblait pas entièrement satisfait du déroulement de leur séance de l’après-midi. Les messages radio des voitures des deux conducteurs indiquaient qu’ils étaient chauds, suggérant un besoin d’ouvrir la carrosserie pour un meilleur refroidissement, compromettant potentiellement les performances aérodynamiques.

Photos : premier jour d’entraînement du Grand Prix d’AzerbaïdjanAu début de la deuxième séance d’essais, Charles Leclerc n’a pas tant embrassé la barrière TecPro du virage 15 qu’il s’est précipité maladroitement dessus comme un adolescent amoureux, brisant son aileron avant et forçant un remplacement à mi-session. Plus tard dans la séance, Leclerc a signalé un “gros grain” après avoir réalisé son meilleur tour. Dans les derniers instants, sur des pneus médium de six tours, un Leclerc alarmé a demandé à l’équipe “je peux boxer, je vais tomber ?” signalant que les pneus avaient complètement disparu après seulement un relais relativement court.

En dépouillant leur voiture de l’appui aérodynamique afin de concourir sur les longues lignes droites de Bakou, Ferrari s’est peut-être posé un problème différent en échangeant le rythme d’un tour contre la longévité des pneus. Dans un endroit comme Monaco, c’est un compromis à faire, mais comme Mick Schumacher l’a observé à Bakou, les opportunités de dépassement sont «partout», il est donc moins probable que cela donne un résultat dimanche.

Puissance de remorquage

Bakou est venteux, avec de longues lignes droites qui ont souvent un vrai vent de face – comme au début des deuxièmes essais, à travers le long premier secteur. Cela signifie qu’un remorquage – utiliser l’abri d’une autre voiture pour percer l’air devant pour augmenter l’accélération – peut valoir une somme énorme.

Un sillage vaut une demi-seconde, estime Ricciardo. Après la deuxième séance d’entraînement, Daniel Ricciardo a estimé que cela pourrait valoir jusqu’à une demi-seconde – une énorme différence dans le milieu de terrain serré – si vous pouviez y arriver. «Cela fait définitivement une énorme différence ici, mais c’est aussi difficile. Parfois, si vous le planifiez, vous pouvez vous en passer.

“Si vous avez de la chance, cela peut vous donner littéralement une demi-seconde, donc nous verrons demain, je n’ai pas pensé aussi loin, mais c’est extrêmement efficace ici si vous pouvez bien faire les choses.”

Riccciardo a eu un week-end relativement fort, jusqu’à présent. Lors des premiers essais, il a mené Lando Norris (qui a commis des erreurs inhabituelles, notamment un tour sur ce qui aurait probablement été son meilleur tour) et n’était pas loin de lui lors du second, les McLaren ne semblant pas faire de véritables simulations après midi. Cependant, ce ne sont pas les coéquipiers qui cherchent à se battre pour la pole.

Mais le concours chez Red Bull pourrait être décidé par le pilote prioritaire lors des qualifications. “Au sein de l’équipe, vous avez toujours une règle”, a expliqué Verstappen, “un week-end, l’un commence en premier et l’autre pour le suivant et vous continuez à l’inverser.”

« En fait, je ne sais même pas si je suis devant ou derrière », a admis Verstappen, qui a été le premier des deux pilotes Red Bull à quitter les stands à Monaco. Attendez-vous à ce qu’il ait une idée très claire lorsque Q3 se déroulera.

Rapport : Mercedes se prépare à répéter Singapour 2015 en qualifications « très difficiles »Que Verstappen bluffe ou non, il est d’accord avec Ricciardo sur le fait qu’il est difficile de jouer la remorque ici. « Il faut avoir un peu de chance pour amener ce remorquage à la ligne. Je pense qu’il est vraiment difficile de planifier la plupart du temps si vous essayez de planifier, cela échoue. Il vaut donc mieux essayer de faire de son mieux. Et normalement, cela devrait être un tour assez bon pour être plus ou moins là où nous devrions être. »

La puissance d’un remorquage est facile à voir. Antonio Giovinazzi, au volant d’une Alfa Romeo, a réalisé le troisième secteur le plus rapide de tous. C’est inhabituel, pour une voiture qui a eu du mal à atteindre la Q3 – cette douce demi-seconde de temps supplémentaire peut faire la différence entre le douzième et le neuvième plus rapide, car il était dans les premier et deuxième secteurs et a terminé devant les deux voitures Mercedes sur le timing feuille.

Bien que ce ne soit vraiment que Giovinazzi, des équipes de backmarker, qui ait réussi à tirer le meilleur parti d’un remorquage pendant les essais, il est possible qu’il y ait des bouleversements en Q2 à cause du timing parfait, avec les 20 voitures en piste pendant Q1. Il convient également de noter que pour toute tentative de chorégraphie d’un remorquage – comme cela s’est terminé un peu de manière ridicule à Monza en 2019 – les conducteurs ont été explicitement avertis de ne pas conduire lentement, en particulier dans le dernier secteur, pour créer un écart favorable.

Temps de pratique combinés

Progrès des équipes vs 2019

