L’ordre du Tea Board pour la vente obligatoire aux enchères sera contre-productif: UPASI

Selon le Tea Board, l’acheminement obligatoire du thé aux enchères est de rendre le système d’enchères robuste et d’apporter de la stabilité dans le processus de réalisation des prix.

L’Association des planteurs unis de l’Inde du Sud (UPASI), l’organisme faîtier des planteurs du sud de l’Inde, a déclaré mardi que la directive du Tea Board of India aux fabricants d’assurer la vente obligatoire de 50 % du thé total fabriqué aux enchères publiques sera contre-productif étant donné la grande divergence entre les prix d’enchères et les prix de détail.

Prashant Bhansali, président de l’UPASI, a qualifié la commande de pas rétrograde dans une économie de marché libre.

Il a déclaré que le gouvernement a abrogé l’acheminement obligatoire du thé aux enchères en 2001, conformément à la politique économique de libéralisation et de libre-échange, qui a ensuite été modifiée en 2015. Au cours de cette période, de nombreux producteurs de thé ont développé des marchés intérieurs, obtenant une bien meilleure réalisation des prix pour leurs produits, a-t-il déclaré.

« En fin de compte, une entreprise doit avoir la liberté de décider à qui elle veut vendre son produit et quelle plate-forme elle préférerait utiliser… », a-t-il déclaré.

Cependant, Bhansali a déclaré que les ventes aux enchères de thé ont une capacité de charge limitée, comme en témoigne la chute brutale des prix. De plus, rien ne garantit que les fabricants obtiennent des prix équitables pour couvrir même le coût de production, a-t-il déclaré.

Bhansali a déclaré que la pression sur le système d’enchères entraînerait un pourcentage plus élevé de lots, entraînant des pertes considérables pour les producteurs.

Étant donné que le thé est un produit agricole et que la politique du gouvernement est de réduire les intermédiaires dans la commercialisation, l’UPASI pense que la direction du Tea Board devrait être retirée, a-t-il déclaré.

