L’Ordre fraternel de police de Chicago frappe la maire Lori Lightfoot avec un vote de défiance ⋆ .

L’Ordre fraternel de police de Chicago a manifesté mercredi son mécontentement lors d’un vote de censure symbolique visant la maire Lori Lightfoot, surintendant de la police. David Brown et le premier sous-surint. Eric Carter.

Le président de la FOP, John Catanzara, dans une vidéo sur le vote, a souligné le ministère qui annulait la marche commémorative de Saint-Jude pour les officiers tombés au combat pour la deuxième année consécutive, et les problèmes concernant les longues heures de travail exigées des policiers.

«Et c’était une gifle à tous les membres du département, en particulier les familles Gold Star qui ont payé le sacrifice ultime et méritent ce respect chaque année, point final, sans excuses», a déclaré Catanzara à propos de l’annulation du défilé. «S’ils en proposent plus à l’avenir, nous continuerons certainement à organiser notre marche comme nous l’avons fait cette année si nous en avons besoin par nous-mêmes», a-t-il déclaré.

«La deuxième partie du vote de censure concernait les conditions de travail de nos officiers depuis près d’un an maintenant et le manque de considération pour la vie de famille, la vie sociale, quoi qu’il en soit. Trop de nos agents ont travaillé de longues heures, non pas volontairement, mais de force. Et la compensation, pour commencer, est la même que vous soyez volontaire ou non. Cela n’a absolument aucun sens, mais le ministère s’en fiche », a-t-il déclaré.

Le maire Lightfoot a balayé le vote jeudi: «Franchement, obtenir un vote de défiance de ce type est un insigne d’honneur accepté», a-t-elle déclaré à propos de Catanzara, a rapporté CBS Chicago.

Le média a rapporté que le maire avait souligné que le contrat de travail du FOP avait expiré il y a près de quatre ans et que Lightfoot avait accusé Catanzara de refuser de négocier avec la ville.

«L’administration actuelle de la FOP a décidé que la meilleure stratégie était de ne rien faire. Pourquoi? Parce qu’ils ne veulent pas faire face aux réalités dans lesquelles nous nous trouvons. Nous avons des réformes monumentales et des responsabilités dans les contrats des superviseurs. La loi de l’État a des changements pour s’assurer qu’il y a plus de réforme et de responsabilité, mais que dit le président du FOP? Il dit que sa stratégie est de ne rien faire, de le traîner, de sorte qu’il n’ait pas à faire face à la réalité », a déclaré Lightfoot, selon le média.