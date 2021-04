L’ordre social basé sur la propriété est détruit par les banques centrales ⋆ .

par Zachary Yost, Institut Mises:

Les lecteurs du Mises Wire connaissent sans aucun doute les conséquences négatives de la banque centrale et la capacité inflationniste de la monnaie fiduciaire et comment un tel système entraîne le malinvestissement et conduit à des cycles d’expansion-récession. Non seulement le cycle économique conduit à une mauvaise allocation des ressources de leurs fins naturelles de la structure de production, mais il pousse également les ressources vers la financiarisation, plutôt que vers l’économie «réelle». Cette financiarisation, qui a lieu depuis au moins la Première Guerre mondiale, a servi, au fil du temps, à saper structurellement la moralité de la propriété aux yeux du grand public. Comme la popularité croissante du socialisme, au moins en termes rhétoriques, parmi les jeunes indique que cette «évaporation» de la propriété pourrait atteindre une masse critique dans un avenir pas trop lointain.

Les effets sociaux de la financiarisation

Dans son livre The Present Age, le sociologue Robert Nisbet fait remonter l’origine de la financiarisation à la Première Guerre mondiale et à la décision de financer la guerre par le crédit plutôt que par la fiscalité. Il soutient que les autres effets sociaux négatifs de la guerre, combinés à l’afflux d’argent et de crédit dans le système, ont radicalement modifié la propension traditionnelle des Américains à épargner et à dépenser. Ces changements d’habitudes ont conduit aux «années folles» où au lieu d’acquérir de la richesse grâce au travail acharné et à l’épargne et à se concentrer sur la production de biens et de services, les Américains se sont tournés vers les moyens financiers d’acquérir de la richesse.

Cela a commencé ce que Nisbet appelle «l’évaporation de la propriété» où la propriété de biens corporels durs a évolué vers la propriété «douce» de formes de propriété très liquides et mobiles telles que les actions. Ce concept de propriété évaporée trouve son origine dans les travaux de Joseph Schumpeter, économiste et contemporain de Mises en Autriche (bien que non membre de l’école autrichienne) qui a identifié et expliqué ce phénomène dans son ouvrage classique Capitalism, Socialism and Democracy. Schumpeter critique le mécanisme d’actionnariat de propriété pour séparer la propriété légale des responsabilités et actions qui lui sont traditionnellement associées. Il fait valoir que les propriétaires d’entreprises cotées en bourse sont constitués de trois groupes de personnes: les cadres et dirigeants salariés, les grands actionnaires et les petits actionnaires, et qu ‘«aucun élément de ces trois groupes … ne prend l’attitude» que l’on entend généralement par le mot propriété. Les employés, déclare-t-il, ne s’identifient souvent pas aux intérêts de l’actionnariat, et les grands actionnaires, même s’ils se comportent comme la théorie financière le prédit, sont «à la fois éloignés des fonctions et des attitudes d’un propriétaire». Schumpeter considère que les petits actionnaires sont les moins liés à la propriété, affirmant qu’ils s’en soucient souvent peu et que les autres sont mobilisés pour «leur valeur nuisible». Il poursuit en disant qu’en fin de compte, les petits actionnaires finissent par se sentir mal utilisés et «dérivent presque régulièrement dans une attitude hostile à« leurs »entreprises, aux grandes entreprises en général et, en particulier lorsque les choses semblent mauvaises, à l’ordre capitaliste. tel. »

Pour Schumpeter, le cœur du problème est que «le processus capitaliste, en substituant une simple parcelle d’actions aux murs et aux machines d’une usine, enlève la vie à l’idée de propriété» et que «cette évaporation de ce que nous pouvons terme substance matérielle de la propriété – affecte non seulement l’attitude des détenteurs, mais aussi celle des ouvriers et du public en général. La propriété dématérialisée, défonctionnalisée et absente n’impressionne pas et ne suscite pas l’allégeance morale comme le faisait la forme vitale de la propriété.

L’argent facile contre la propriété privée

Nisbet déplore que cette forme très liquide de propriété mène à une perversité économique où «de plus en plus de capitalisme tend à« exalter l’unité monétaire »par rapport au type de propriété qui, en théorie, donne à elle seule sa valeur». Nisbet prend un problème particulier avec les opérateurs astucieux qui semblent croire «qu’en attaquant une société décemment gérée, en augmentant artificiellement son prix sur le marché boursier grâce à l’utilisation de crédit à haut rendement, y compris des obligations pourries, ils améliorent en conséquence la gestion des la société. »

Le triste sort de l’emblématique Toys « R » Us, autrefois emblématique, en est un exemple. Lorsque Toys «R» Us a déposé son bilan il y a plusieurs années, quelque 30 000 personnes ont perdu leur emploi. L’argument de surface est que le détaillant physique ne pouvait tout simplement pas suivre le nouveau monde en ligne et perdait face aux Amazons et aux Walmarts. Cependant, lorsqu’on y examine de plus près, on peut faire valoir que la perte de la société a été scellée lorsqu’elle a été achetée par un consortium de sociétés de capital-investissement au milieu des années 2000. Grâce à l’abondance de crédit facilitée par la politique monétaire souple de la Fed, les entreprises n’ont en fait réalisé que 20% du rachat, le reste étant emprunté. Après l’acquisition, les entreprises ont ensuite sellé Toys « R » Us avec la dette utilisée pour les acheter en premier lieu, ajoutant plus de 5 milliards de dollars de dette aux 1,86 milliard de dollars que la société détenait avant l’accord. En 2007, 97% des bénéfices d’exploitation de la société étaient utilisés pour payer les frais d’intérêts. Les entreprises ont également facturé à l’entreprise des centaines de millions de dollars de frais et The Atlantic rapporte que «selon une estimation, l’argent que les partenaires de KKR et Bain ont gagné grâce à ces frais a plus que couvert les pertes des entreprises dans le cadre de l’opération.» Qui sait comment Toys « R » Us se serait débrouillé sans être accaparé par une dette de 5 milliards de dollars. Peut-être aurait-il eu la flexibilité d’innover, ou peut-être aurait-il échoué, mais en fin de compte, il n’a pas eu la chance de le savoir.

Si Nisbet était vivant, il n’aurait pas du tout été surpris par un tel événement. L’argent en vrac conduit à une moralité lâche et à des gens lâches qui ne voient aucun problème dans un tel système qui démontre très peu de valeur économique réelle produite.

Plutôt que d’exercer les responsabilités généralement associées à la propriété et à la propriété, ces sociétés de capital-investissement ont traité Toys «R» Us pire qu’un mulet loué et, ce faisant, ont créé des tas de sentiments anticapitalistes. On ne peut s’empêcher de penser à la chanson 2012 de Bruce Springstein «Death to My Hometown», dans laquelle il attaque de telles entreprises en déplorant que même si aucun «obus n’a déchiré le ciel du soir» ou «du sang n’a trempé le sol» et «aucune armée n’a pris d’assaut les rivages pour lesquels nous mourrions »« les maraudeurs ont fait des raids dans la nuit »et« aussi sûrs que la main de Dieu, ils ont apporté la mort dans ma ville natale ». Springstein conclut avec un avertissement pour « être prêt pour quand ils viendront car ils reviendront certainement comme le soleil levant. »

Un peuple qui en vient à considérer la classe capitaliste comme des Huns déchaînés en costumes qui «ont mangé la chair de tout ce qu’ils ont trouvé» n’est pas un peuple qui vivra plus longtemps sous un système de marché. Et quand on regarde ce qui est arrivé à Toys « R » Us et à des entreprises similaires, comment le marché boursier était en plein essor au milieu de la catastrophe du verrouillage de Covid, ou comment, comme Ryan McMaken l’a récemment souligné, le PIB devrait exploser. même si le taux de chômage réel est lamentable, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les gens ont des opinions aussi hostiles sur le capitalisme.

De même, toute cette financiarisation a rendu beaucoup plus difficile pour les gens de préserver leur richesse contre l’inflation et d’épargner et d’investir selon les méthodes traditionnelles. Au lieu de cela, les gens sont poussés vers le marché boursier. Comme le note Jörg Guido Hülsmann dans son livre L’éthique de la production monétaire, les gens «doivent investir leur argent sur les marchés financiers, de peur que son pouvoir d’achat ne s’évapore sous leur nez». Il poursuit en notant que si une telle chose peut être bonne pour les courtiers financiers, ce n’est pas bon pour le citoyen moyen qui est incité à s’endetter en raison de l’inflation chronique, poussé dans un état de dépendance financière, et maintenant à la merci de la les vents financiers.

La saga GameStop est un exemple de cette idée en action. Plein de liquidités provenant du «stimulus» du gouvernement, de nombreux joes moyens se sont lancés dans le day trading et ont injecté le prix d’une action dans la stratosphère qui n’est en aucun cas liée à la réalité. La première vague d ‘«investisseurs meme» a vite appris que le système financier n’était pas vraiment favorable à leur méthode, comme l’ont rapidement démontré les actions de courtiers comme Robinhood. À long terme, la réalité est que la plupart des day traders perdront de l’argent et lorsque cela se produira, il ne fait aucun doute que leur petite incursion dans le «capitalisme financier» laissera ces petits investisseurs avec l’attitude que Schumpeter avait prédit: hostile à l’entreprise qu’ils sont censés posséder. et au système capitaliste en général.

