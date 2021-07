L’Oréal Inde élève Kavita Angre à la tête de la connaissance des consommateurs et du marché

Aalok Oke, Yogesh Suradkar, Rajesh Gopal ont également été élevés à différents rôles

L’Oréal Inde a annoncé lundi l’élévation de quatre dirigeants de l’équipe de direction de l’Inde à des postes de direction régionale couvrant la zone Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord (SAPMENA). Kavita Angre, directrice – insights consommateurs et marchés et médias, dirigera désormais les insights consommateurs et marchés pour SAPMENA. Dans son nouveau rôle, Angre dirigera la fonction CMI pour la zone SAPMENA et aidera L’Oréal à mieux comprendre les consommateurs de produits de beauté et à partager des informations exploitables pour stimuler la croissance. Elle sera également responsable des opportunités de fusions et acquisitions dans la région.

Kavita Angre a rejoint L’Oréal Inde en 2013 en tant que directrice Consumer and Market Insights (CMI). Ayant travaillé sur des marchés tels que l’Inde, le Royaume-Uni et Singapour, et différentes catégories de produits, elle apporte une solide compréhension du consommateur de produits de beauté, soutenue par des compétences analytiques critiques. En 2018, elle prend en charge la fonction Media en Inde.

Le rôle d’Aalok Oke est passé de directeur des opérations en Inde à directeur adjoint des opérations, région SAPMENA. Yogesh Suradkar dirigera la recherche et l’innovation pour SAPMENA et Rajesh Gopal assumera le rôle de directeur de l’information (CIO) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, en plus de ses responsabilités en tant que CIO Inde.

« Je suis ravi de voir Kavita, Aalok, Yogesh et Rajesh sélectionnés pour diriger des rôles essentiels au cœur de la stratégie de croissance mondiale de Loréal. Il témoigne de la position unique de l’Inde en tant que pôle de talents pour L’Oréal à l’échelle mondiale. L’expérience de ces leaders ayant travaillé sur un marché diversifié et complexe comme l’Inde, est un atout important et contribuera à façonner le leadership beauté de L’Oréal et sa croissance transformatrice dans la zone SAPMENA », a déclaré Amit Jain – directeur général, L’Oréal Inde les rendez-vous.

Lire aussi : Le jeu prend une nouvelle vie

Lire aussi : Pourquoi l’automatisation des médias sociaux est le besoin de l’heure pour les marques grand public

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.