L’Oréal Inde nomme Gaurav Anand au poste de Chief Digital and Marketing Officer

L’Oréal Inde a annoncé lundi la nomination de Gaurav Anand au poste de Chief Digital and Marketing Officer (CDMO). Ce rôle nouvellement créé rassemble les efforts numériques et marketing de l’entreprise pour se concentrer sur le parcours du consommateur, a déclaré l’entreprise dans un communiqué. Dans son nouveau rôle, Anand fera partie du comité de direction de l’Inde et dirigera et intégrera les fonctions d’analyse des consommateurs, de données, de stratégie, de médias et de conseil aux consommateurs afin de permettre aux marques de L’Oréal axées sur le numérique d’accélérer leur croissance sur les plateformes en ligne.

« Le consommateur indien s’oriente rapidement vers l’omnicanal. En tant qu’entreprise de technologie de la beauté, L’Oréal Inde aborde ce paysage en évolution en déployant de nouvelles technologies pour améliorer nos produits et l’expérience client pour un nouveau monde O+O. Ce nouveau rôle est notre engagement à renforcer le rôle du numérique au cœur de notre stratégie d’entreprise. Avec ses antécédents éprouvés en matière d’accélération de la croissance perturbatrice des entreprises, Gaurav est le mieux placé pour intensifier nos efforts de marketing numérique afin d’exploiter de nouvelles capacités pour l’entreprise », a déclaré Amit Jain, directeur général de L’Oréal Inde.

Anand rejoint L’Oréal en provenance de PepsiCo Europe où il dirigeait l’activité snacks pour l’Europe centrale et la digitalisation de la stratégie commerciale pour l’Europe. Fort de son expérience dans plusieurs zones géographiques et diverses catégories, il a acquis une expertise de base en stratégie et développement d’entreprise, acquisition de clients, motivation de la génération Y, croissance des marques avec le numérique et les données. Auparavant, il dirigeait également le marketing numérique pour la marque mondiale P&G SK-II (soins de la peau premium). Il a également dirigé la fonction de développement commercial pour Facebook dans différentes zones géographiques dans les entreprises de grande consommation, de biens de consommation et de technologie.

« En tant que spécialiste du marketing, il a été intéressant de voir ce que L’Oréal a fait pour le marché indien de la beauté au cours des 27 dernières années, apportant de nombreuses innovations et produits sur le marché. Les possibilités futures résident dans la collaboration et je suis impatient de travailler avec nos partenaires de l’industrie pour tracer une solide histoire de croissance axée sur les consommateurs et les données pour L’Oréal », a déclaré Anand.

