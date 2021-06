L’Oréal Luxe Italia lance une initiative de soutien aux parfumeries locales – WWD

MILAN — L’Oréal Luxe Italia lance un projet de soutien à la chaîne de parfumerie du pays, dont les performances ont été fortement impactées par les restrictions liées au COVID-19.

La division locale de la centrale de beauté fera la promotion de la campagne « Ripartiamo in Bellezza » — qui se traduit en anglais par « Redémarrons avec style » — visant à encourager les consommateurs à recommencer à acheter des produits de beauté en parfumerie.

Dans le cadre de l’initiative, à partir du 5 juillet tout au long du mois, les clients visitant les magasins impliqués dans le projet se verront offrir un conseil beauté gratuit et un kit comprenant des tailles de voyage de produits des marques L’Oréal Luxe. Il s’agit notamment d’Armani Beauty, Prada, Valentino Beauty, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Ralph Lauren, Viktor & Rolf, Kiehl’s, Urban Decay et Biotherm, entre autres.

En plus de cette initiative, qui concernera tous les acheteurs même sans achat, les consommateurs dépensant au moins 89 euros sur des produits L’Oréal Luxe se verront offrir un cabas développé en collaboration avec Quid, une marque italienne de mode éthique et durable.

Fondée à Vérone en 2013, Quid fabrique des collections de vêtements et d’accessoires en édition limitée qui utilisent des tissus de haute qualité récupérés auprès d’entreprises italiennes de mode et de textile. La marque emploie 150 personnes, dont 90 % de femmes, issues de milieux vulnérables, ayant souffert de violences ou de maladies graves.

En présentant l’initiative à distance lundi, le directeur général de L’Oréal Luxe Italia, Luca Guillot Boschetti, a souligné l’impact de la pandémie sur la vie et l’emploi des femmes et a déclaré que l’objectif du projet est de soutenir à la fois ceux qui travaillent dans la chaîne de la parfumerie et toutes les consommatrices de beauté en général à prendre soin d’eux-mêmes.

“La beauté et les cosmétiques sont liés au bien-être personnel et à la confiance en soi”, a-t-il déclaré. “Il était important pour nous d’offrir aux femmes un moment exclusif, dans un espace rempli d’attention et de suggestions professionnelles, aidant les parfumeries et toutes les personnes travaillant dans ce canal à revenir à la normale.”

Michelangelo Liuni, président de Fenapro — la fédération italienne des parfumeries — a fait l’éloge du projet, soulignant à quel point une campagne dédiée à la chaîne manquait depuis 30 ans dans le pays. « J’espère que ce type d’activation sera reproduit par L’Oréal dans un avenir proche, devenant ainsi un projet constant, et que l’exemple d’un tel leader du marché sera également suivi par d’autres acteurs de l’industrie », a-t-il déclaré. .

En particulier, Liuni a souligné à quel point les relations personnelles, le conseil et la narration sont au cœur de ce canal, car il définit les parfumeries comme « pas des fournisseurs de produits mais de services ».

« C’est vrai que le e-commerce a connu une accélération remarquable pour diverses raisons l’année dernière, mais ce monde ne représente pas le nôtre, ce n’est pas le cœur de notre métier. Nous faisons les choses différemment : Nos parfumeries sont conçues comme des salons où l’on ne vend pas forcément mais où l’on discute avec les gens et on les sert. Sauvegarder ce monde ne signifie pas simplement protéger les revenus d’une entreprise, mais une façon de faire des affaires qui est enracinée dans la tradition italienne.

Guillot Boschetti a souligné qu’il n’y a pas de contraste entre les parfumeries et les boutiques en ligne et qu’il y a encore de la place pour les détaillants traditionnels à l’avenir, car les clients ne veulent pas seulement des plateformes de commerce électronique pour les achats mais aussi des environnements « offrant un autre type de expérience, avec des professionnels compétents et une grande empathie.

Pourtant, alors que les ventes en ligne de produits de beauté en Italie ont augmenté de 42% l’année dernière, les ventes générées dans les parfumeries ont diminué de 26% à 1,5 milliard d’euros, provoquant des pertes de plus de 500 millions d’euros par rapport à 2019.

Outre les fermetures de magasins, la performance des parfumeries a également été affectée par le fait que les parfums représentaient plus de 41 % des ventes du canal et, en général, la catégorie a sous-performé l’année dernière.

Dans l’ensemble, en 2020, les ventes totales des entreprises italiennes de cosmétiques ont baissé de 12,9% à 10,5 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. Selon les projections de Cosmetica Italia, les ventes totales devraient augmenter de 6,1% d’ici la fin de 2021.

En particulier, les prévisions pour la filière parfumerie dépendent toujours de l’avancée de la campagne de vaccination dans le pays et des performances des magasins à des moments clés, comme à l’approche des vacances de Noël. Dans le scénario le plus optimiste, cette année, les ventes générées dans les parfumeries devraient croître de 11,5%, tandis que dans le scénario pessimiste, l’augmentation ne sera que de 1,1%.

Selon une enquête de Lattanzio KIBS commandée par Cosmetica Italia, les consommateurs sont toujours enthousiastes à l’idée de faire leurs achats dans les magasins physiques. Sur les 2 000 consommateurs interrogés pour l’étude, 55% ont déclaré vouloir recommencer à essayer des produits en personne et 34% à visiter des magasins physiques.

Une autre étude de Mintel a confirmé que pour 71% des consommateurs locaux, les magasins physiques restent le canal préféré et pour 40% des Italiens, les suggestions reçues par les experts beauté en magasin restent les plus fiables lors de l’achat d’un produit cosmétique.

Du côté des jeunes générations, les influenceurs jouent toujours un rôle dans l’orientation de leurs achats beauté.

Pour cette raison, L’Oréal Luxe Italia a fait appel à l’influenceuse beauté locale Clio MakeUp et à la chanteuse Noemi comme ambassadeurs pour promouvoir l’initiative sur les réseaux sociaux. Une campagne dans les magazines imprimés et un spot télévisé de 20 secondes feront également partie de l’investissement de l’entreprise dans la promotion de l’initiative à partir du 12 juillet.