L’Oréal Paris organisera un show en direct pendant la Fashion Week de Paris – WWD

PARIS – L’Oréal Paris reviendra sur le podium cette saison de la mode, après avoir appuyé sur le bouton pause à cause du coronavirus.

La marque, partenaire officiel de la Fashion Week de Paris, mettra en scène Le Défilé L’Oréal Paris, le 3 octobre à 15h CET, sur le Parvis des Droits de L’Homme, la grande place avec vue sur l’Eiffel Tour sur la Seine. L’événement est présenté comme ouvert à tous et sera diffusé dans plus de 30 pays dans le monde via les réseaux sociaux de la marque.

L’occasion contribue à marquer le 50e anniversaire du slogan de L’Oréal Paris “Parce que vous le valez bien”. En accord avec cela, l’affichage doit avoir le thème de l’autonomisation et de la diversité des femmes.

L’Oréal Paris a officiellement lancé début mars 2020 son programme international Stand Up Against Street Harassment pour former un million de femmes et d’hommes à l’intervention de proximité avant fin 2021.

« Le Défilé de cette année sera une plate-forme remarquable pour l’autonomisation des femmes, véhiculant un message fort d’estime de soi et perturbant les conventions des défilés typiques en invitant le public à rejoindre le programme Stand Up Against Street Harassment. Célébrant notre vision féminine et féministe, le défilé sera un cri de ralliement pour toutes les femmes – et aussi les hommes – qui partagent ces convictions », a déclaré Delphine Viguier-Hovasse, présidente de la marque mondiale L’Oréal Paris, dans un communiqué.

Plusieurs porte-parole de la marque, dont Helen Mirren, Camila Cabello, Liya Kebede et Marie Bochet, participeront à l’exposition de la marque. Val Garland, directeur du maquillage mondial de L’Oréal Paris, et son artiste capillaire mondial Stéphane Lancien créeront leurs looks beauté.

L’Oréal Paris a organisé trois défilés pendant la Fashion Week de Paris depuis 2017. Parmi les marques de mode qui ont fait des apparitions sur son podium, on peut citer Balmain, Elie Saab, Mugler, Issey Miyake, ainsi que des labels émergents tels que Koché et Ester Manas.

