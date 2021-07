L’Oréal renoue avec la croissance d’avant la pandémie au premier semestre – WWD

PARIS – L’Oréal a retrouvé son rythme de croissance d’avant COVID-19 au premier semestre 2021, suite à une accélération des ventes au deuxième trimestre de l’année supérieure aux attentes des analystes.

Le fabricant des produits Lancôme, Kiehl’s et L’Oréal Paris a enregistré une augmentation de ses ventes de 29,6% en termes publiés à 7,58 milliards d’euros. A périmètre constant, les ventes ont augmenté de 33,5%.

« A fin juin, le groupe affiche une très forte progression et retrouve son rythme de croissance d’avant COVID-19, en hausse de 6,6% à données comparables par rapport au premier semestre 2019, avec une accélération de 8,4% en deuxième trimestre par rapport à 2019 », a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général de L’Oréal, dans un communiqué publié jeudi après la clôture de la Bourse de Paris.

L’Oréal a enregistré des gains de parts de marché dans toutes ses divisions et zones géographiques.

« La Division Produits Professionnels a réussi à transformer son modèle économique et à réaliser des performances record. La Division des Produits Grand Public enregistre une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre, grâce notamment à la reprise du maquillage », résume Hieronimus. « L’Oréal Luxe a également connu une forte progression de ses ventes de parfums et a largement surperformé le marché. La Division Cosmétique Active a réalisé une croissance record, démontrant que son portefeuille de marques est parfaitement adapté aux aspirations des consommateurs en matière de santé et de beauté.

« La croissance de 33,5% à données comparables au deuxième trimestre a dépassé le consensus (en hausse de 30,0%) avec trois des quatre divisions battant largement en glissement annuel (avec en tête les Produits professionnels, en hausse de 66%) et – plus important encore, une pile de deux ans (dirigée par une forte croissance continue de la cosmétique active, en hausse de 55 %, suivie de Professionnel, en hausse de 13 % et Luxe, en hausse de 10 %) », a écrit Eva Quiroga, directrice générale de Bank of Amérique, dans une note.

La seule division qui n’a pas répondu aux attentes était Consumer Products, qui était en hausse de 14% en glissement annuel et en baisse de 3% sur une pile de deux ans.

“Alors que l’accélération de la croissance était due” en particulier à la reprise du maquillage “, le marché a peut-être pris un peu d’avance sur l’ampleur/le calendrier de la reprise du maquillage”, a écrit Quiroga.

Chacune des zones géographiques de L’Oréal a enregistré des gains de ventes à deux chiffres.

« L’Asie du Nord a continué de bien performer, toujours tirée par la Chine continentale, où L’Oréal continue de renforcer son leadership incontesté, tandis que l’Amérique du Nord a connu un retour à la croissance avec une formidable accélération au deuxième trimestre », a déclaré Hieronimus, faisant référence au taux de 44,7 %. gain à l’identique.

« En Europe, L’Oréal a largement surperformé le marché qui amorce une reprise progressive ; tous les pays de cette zone sont en croissance, avec en tête le Royaume-Uni, la France et la Russie. Le groupe a bien performé dans SAPMENA-SSA [or South Asia Pacific, Middle East, North Africa and Sub-Saharan Africa] et en Amérique latine, avec une nette progression au Brésil », a-t-il déclaré.

Au 30 juin, le résultat opérationnel de L’Oréal s’est élevé à 2,99 milliards d’euros, en hausse de 26,8 % d’une année sur l’autre. La marge opérationnelle du groupe s’élève à 19,7%, en ligne avec les attentes des analystes. Cependant, ils ont souligné que la marge était en avance de 170 points de base après 210 points de base de dépenses supplémentaires de publicité et de promotion, qui représentaient 32,6% des ventes – un sommet historique.

Le chiffre d’affaires de L’Oréal au premier semestre s’élève à 15,2 milliards d’euros, en hausse de 16,2 % en données publiées et de 20,7 % à données comparables.

Au cours de la période, le commerce électronique a représenté 27,3 % des ventes totales de l’entreprise. L’activité travel retail de L’Oréal a rebondi grâce à une légère reprise des voyages internationaux et à une forte activité à Hainan, l’île de Chine devenue un haut lieu du shopping détaxé.

Hieronimus, qui animera une conférence virtuelle avec des analystes et des journalistes vendredi matin pour discuter des résultats, a déclaré que L’Oréal est bien placé pour continuer à croître à son rythme d’avant la crise.

« Nous sommes plus que jamais confiants dans notre capacité à surperformer le marché et à réaliser une année de croissance à la fois des ventes et des résultats », a-t-il déclaré.

