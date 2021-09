L’Oregon accusé d’avoir triché lors de la victoire sur l’État de l’Ohio (vidéo)

L’Oregon est entré dans l’histoire samedi après-midi avec une impressionnante victoire de 35-28 sur Ohio State.

Avec cette victoire, les Buckeyes sont devenus la première équipe Pac-12 à remporter une victoire sur route hors conférence contre une équipe du top 5 depuis 1990. Les équipes Pac-12 sont entrées samedi avec une incroyable séquence de 25 défaites consécutives à cet égard.

Malheureusement, cette réalisation particulière n’est pas venue sans controverse.

Après coup, l’Oregon a été accusé d’avoir bénéficié de quelque chose dont il n’aurait pas dû bénéficier.

Avec six minutes à jouer et l’Oregon en avance de sept, les Buckeyes ont pris possession du ballon et ont fait face à des 3e et 20e intimidants. En fin de compte, le receveur large Chris Olave a assuré la réception juste après la ligne de mêlée, mais a été immédiatement éliminé par le secondeur de l’Oregon Noah. Sewell.

Ciblage ou non ? pic.twitter.com/9nLKOMp90f – Football universitaire FOX (@CFBONFOX) 11 septembre 2021

Le coup de Noah Sewell sur Chris Olave devrait-il être appelé pour ciblage ?

pic.twitter.com/87rOZl1kju – Collège PFF (@PFF_College) 11 septembre 2021

Beaucoup pensaient que le coup méritait un appel de «ciblage», étant donné que Sewell menait avec la couronne de son casque, malgré le fait qu’Olave était déjà en train de tomber et qu’il n’y avait pas de contact casque à casque.

En fin de compte, aucun appel n’a été fait et l’Ohio State a perdu le match.

Certaines personnes, comme on pouvait s’y attendre, étaient vexées.

OUI MAIS C’EST UN ÉQUIPAGE D’OFFICIELS CIP 12. – osu_buckeyes sur IG (@BuckeyePosts) 11 septembre 2021

Couronner. C’est la définition du ciblage – Ethan (@BucknutO) 11 septembre 2021

Par règle oui clair comme le jour ciblant il menait avec la couronne de son casque. Il ne doit pas nécessairement s’agir de la tête ou du cou. – Jon Kobes (@jonkobes3) 11 septembre 2021

De toute évidence, ce n’est pas le premier exemple d’arbitrage sournois dans le monde du football. Heck, juste cette semaine, un cas particulièrement flagrant où un arbitre a apparemment composé un appel sans se rendre compte qu’il était au micro de fans stupéfaits partout. Mais étant donné à quel point chaque sortie est cruciale dans le football universitaire, vous ne pouvez pas reprocher aux fans de l’Ohio State d’être salés sur ce qui s’est passé.

Dak Prescott reste gagnant. https://t.co/WN2voiN8k7 – Jeu 7 (@game7__) 11 septembre 2021

Dans l’ensemble, c’est l’un des scandales les moins dramatiques à avoir bouleversé le football universitaire au cours des deux dernières semaines. Là encore, contrairement au grand battage de samedi dernier sur la façon dont une journaliste de la SEC était habillée, celui-ci a en fait à voir avec le produit sur le terrain.

D’une manière ou d’une autre, les Buckeyes s’en remettront. Ils le font toujours. Cette défaite les empêchera-t-elle finalement de participer aux éliminatoires du football universitaire? Cela reste à voir.

En rapport: La maîtresse présumée de Carmelo Anthony a-t-elle extorqué son fils de 14 ans ? (Photos)