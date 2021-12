L’Oregon aura-t-il suffisamment de joueurs pour jouer contre l’Oklahoma dans l’Alamo Bowl ?

SAN ANTONIO – Bien que OU ne semble pas être en danger de ne pas avoir assez de joueurs disponibles pour l’Alamo Bowl de mercredi, la disponibilité de l’adversaire des Sooners est remise en question.

Lors d’une partie ouverte de la pratique lundi matin, l’Oregon était sans grand groupe de joueurs.

Duck Territory, un site Web couvrant les Ducks, a rapporté la liste des joueurs absents de l’entraînement, dont 12 ont commencé cette saison.

Les joueurs absents ont cumulé 59 départs défensifs et 31 en attaque.

Les Ducks ont reçu une bonne nouvelle, alors que la sécurité junior Bennett Williams, qui a commencé trois matchs au début de la saison, est retournée à l’entraînement après avoir subi une blessure à la jambe au cours de la semaine 5.

« Ils vont avoir 11 gars là-bas et c’est tout ce qui nous inquiète », a déclaré lundi le coordonnateur offensif par intérim de Sooners, Cale Gundy. « Ce sont des joueurs de l’Université de l’Oregon parce que ce sont de bons joueurs de football. »

La sécurité de l’Oregon Bennett Williams est revenue à l’entraînement cette semaine pour la première fois depuis octobre.

Mais à ce stade, il s’agit moins de savoir qui jouera pour l’Oregon que si l’Oregon pourra jouer dans le match, prévu pour un coup d’envoi à 20h15 mercredi sur ESPN.

Le coordinateur défensif des Ducks, Tim DeRuyter, est resté confiant que le match serait joué.

« Les gars qui sont ici… vont se présenter et ils vont jouer », a déclaré DeRuyter. « Nous trouverons un moyen de nous présenter mercredi et de concourir comme un enfer, car je connais le résultat du cœur de ces gars. »

Dimanche, les Military et Fenway Bowls ont été annulés en raison de COVID-19, de blessures de fin de saison, de retraits et de transferts au sein des programmes du Boston College et de la Virginie. Le Hawai’i Bowl a été annulé après le retrait d’Hawai’i pour des raisons similaires.

Miami s’est retiré du Sun Bowl, laissant l’État de Washington sans adversaire.

Mardi, Boise State s’est retiré de l’Arizona Bowl, selon un rapport de Sports Illustrated. L’adversaire des Broncos dans ce match, Central Michigan, pourrait finir par jouer l’État de Washington au Sun Bowl, selon les rapports.

Le receveur large Marvin Mims n’est pas allé jusqu’à déclarer qu’il reviendrait certainement chez les Sooners en 2022, mais il s’est terriblement rapproché.

Et ce faisant, il a également fortement laissé entendre que le quart-arrière Caleb Williams reviendrait également.

« Je veux vraiment être ici », a déclaré Mims. «Je suis presque sûr que tous ceux qui jouent à ce jeu de boule veulent toujours être ici aussi. Il y a eu quelques départs pour aller dans d’autres écoles et des trucs comme ça, mais moi étant ici, je veux vraiment être dans le cramoisi et la crème la saison prochaine.

Mims a été le principal receveur d’OU au cours de chacune des deux dernières saisons, cumulant 1 258 verges et 13 touchés sur 67 attrapés.

Mims n’était pas le seul joueur des Sooners à s’être adressé à son avenir lundi.

Le joueur de ligne offensive Tyrese Robinson a déclaré qu’il n’avait pas décidé de revenir ou non la saison prochaine.

Robinson est un senior en chemise rouge, mais il lui reste une autre année d’éligibilité en raison de la pandémie de COVID-19.

Marvin Mims de OU célèbre après avoir capté une passe de touché contre Texas Tech le 30 octobre à Norman.

Jeremiah Hall : « été gâté » par les QB de Sooners

L’arrière Jeremiah Hall a été interrogé lundi sur ses sentiments en 2016 après l’annonce de Baker Mayfield qu’il revenait et en les comparant à l’incertitude entourant le poste de quart-arrière actuellement, sans annonce définitive de Caleb Williams.

« Eh bien, j’ai eu un peu de chance parce que nous avons eu Kyler Murray, donc je ne m’inquiétais pas vraiment de savoir qui serait le quart-arrière », a déclaré Hall. « J’ai en quelque sorte été gâté ici à Oklahoma en termes de quarts, donc je ne me suis jamais vraiment demandé s’ils étaient le partant ou le numéro 2 pour être honnête avec vous. »

Les plus tôt récupèrent le transfert de Cal OL

Le joueur de ligne offensive de Cal McKade Mettauer a annoncé lundi sur Twitter qu’il était transféré à l’OU.

Mettauer a commencé les 12 matchs à la garde droite des Bears cette saison, remportant les honneurs de la deuxième équipe All-Pac 12 par Pro Football Focus et une mention honorable sur les sélections des entraîneurs.

Il a commencé les quatre matchs de la saison 2020 abrégée de Cal et les 12 derniers de 2019, sa première saison.

Mettauer (6 pieds 4 pouces, 305 livres) est originaire de The Woodlands, au Texas, juste à l’extérieur de Houston.

Cet article a été initialement publié sur Oklahoman: OU vs. Oregon football: la disponibilité des Ducks pour l’Alamo Bowl en question