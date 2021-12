L’Oregon demande l’aide du public après le meurtre d’un pygargue à tête blanche

Les autorités de l’Oregon demandent au public de l’aider à identifier la ou les personnes responsables du meurtre d’un pygargue à tête blanche protégé par l’État.

La division Fish & Wildlife de la police de l’État de l’Oregon a publié mardi un communiqué de presse expliquant que la carcasse de pygargue à tête blanche a été découverte par un citoyen le 30 novembre à Cox Butte, à l’ouest de Junction City.

« Les pygargues à tête blanche et autres rapaces sont protégés dans l’Oregon », a déclaré OSP Fish & Wildlife. « Ils habitent généralement la vallée de la Willamette et constituent une partie importante de l’écosystème faunique. Il est illégal de harceler, de blesser ou de tuer un pygargue à tête blanche.

L’agence demande aux citoyens d’appeler sa ligne de dénonciation au 1-800-452-7888, ou de contacter par SMS ou e-mail s’ils possèdent des informations liées à l’enquête.

Les sanctions pour avoir tué un pygargue à tête blanche dans l’Oregon comprennent une amende maximale de 6 500 $ et jusqu’à un an de prison, plus 5 000 $ de dommages et intérêts supplémentaires.

–Image de pygargue à tête blanche avec l’aimable autorisation du US Fish and Wildlife Service