Loren Brovarnik de 90 jours est enceinte et attend son deuxième enfant avec Alexei

Un autre 90 jours de bébé! Loren Brovarnik a annoncé le vendredi 19 mars qu’elle était enceinte d’elle et de son mari Alexei Brovarnikle deuxième enfant de.

«Nous y revoilà», a écrit la native de New York, 32 ans, sur sa story Instagram.

Le couple est devenu parents en avril 2020 lorsque leur fils, Shai, maintenant âgé de 11 mois, est arrivé. «Avec tout ce qui se passe actuellement avec le [corona]virus, c’est le sourire et la lumière dont nous avions besoin », a déclaré la nouvelle maman en exclusivité Nous hebdomadaire à l’époque. «Nous sommes tellement plus amoureux de lui et encore plus amoureux l’un de l’autre!»

Shai est arrivée six mois après l’annonce de la grossesse de Loren. Elle a exclusivement dit Nous en octobre 2019: «C’est un moment surréaliste dans nos vies. Pour moi, je vois beaucoup de gens que je connais (personnellement) annoncer leurs propres nouvelles passionnantes, et maintenant c’est à mon tour. Je suis excité, terrifié, sur la lune, nerveux et bien plus encore! Alex est sans conteste le meilleur partenaire que j’aurais jamais pu demander pendant cette période.

L’ancien administrateur a ajouté: «Le premier trimestre n’a pas été facile pour moi, et il était et reste un système de soutien incroyable. Nous sommes tout simplement ravis et avons hâte de rencontrer notre bébé ce printemps! Le fait que cela se soit produit en Israël le rend encore plus spécial pour nous. Nous avons vécu beaucoup de choses et nous sommes tellement excités pour ce prochain voyage ensemble! »

Son co-animateur de podcast «Get the Gossip», également 32 ans, a sonné à l’époque: «Je suis très excité et heureux, mais nerveux et effrayé en même temps.»

Loren a été honnête avec ses abonnés Instagram à propos de son parcours post-partum tout en élevant Shai, de sa dépression à ses changements corporels.

«Être une nouvelle maman est une montagne russe d’émotions», a déclaré l’ancienne star de télé-réalité dans un selfie Instagram de mai 2020. «Je me suis senti excité, épuisé, effrayé, dans la douleur et toutes les autres émotions auxquelles vous pouvez penser! J’ai vécu une dépression post-partum et j’ai eu du mal avec le jugement et les personnes partageant des conseils non sollicités. J’ai été un nelly nerveux. Est-ce que je mets sa couche trop serrée? Est-ce que je l’ai assez roté? Est-ce que j’allaite correctement? Est-ce que je peux pleurer?

Le diplômé de l’Université du nord de la Floride a également applaudi les mamans, disant à un troll de «se faire une vie de roi» le même mois après avoir traité son nouveau-né de «laid» dans un message direct. «Tu as soif comme l’enfer!» Loren a écrit. « Vous êtes le trou du cul ici! »

Elle et le médecin se sont mariés en septembre 2015.

