Loren ipsum … comment obtenir des fichiers factices pour les tests dans tous les formats | La technologie

Lorsqu’un projet est en phase de test, les développeurs, concepteurs ou ingénieurs ont besoin d’échantillons gratuits qui s’adaptent à ce qu’ils développent pour un meilleur contrôle.

Cela peut sembler simple, mais ce n’est pas si simple, car lors de la recherche, nous nous heurtons souvent à des problèmes de droit d’auteur et d’utilisation légitime de nombreuses démonstrations et présentations.

Le mieux est d’essayer une série de sites Web gratuits où nous pouvons télécharger des exemples de fichiers qui peuvent être parfaitement adaptés à nos besoins.

Nous pouvons découvrir des services qui englobent tout en un, à ceux qui se spécialisent davantage dans une variété de types ou de formats de fichiers. Quoi qu’il en soit, nous sommes sûrs de trouver ceux dont nous avons besoin en ce moment.

Table des matières

Qu’est-ce que le Lorem ipsum ?

Est appelé Lorem ipsum le type de texte qui est normalement utilisé dans la conception graphique dans les contractions de polices ou dans les brouillons qui serviront à tester la conception visuelle avant que le texte final ne soit placé.

Ce concept n’a pas de sens ni de traduction, bien qu’il dérive d’un texte de Marco Tulio Cicéron en latin du livre De finibus bonorum et malorum où il parle d’hédonisme.

Avec tout cela, nous voulons dire que, si nous créons, par exemple, une page Web et que nous voulons savoir à quoi ressemble le site spécifique une fois qu’il est avec tout son contenu, nous y parviendrons en remplissant tout avec de fausses données, photos ou objets.

C’est pourquoi il est important d’avoir des endroits où vous pouvez obtenir ces fichiers de remplissage pour pouvoir découvrir à quoi ressemblerait un design.

C’est quelque chose de substantiel dans ce qu’est le développement de projets, surtout si nous l’utilisons pour être vu par un client (si nous sommes créateurs pour d’autres) ou une autre personne.

Voyons quels sites Web sont les meilleurs pour réaliser ce que nous vous disons.

Exemples de fichiers

Sur ce site, nous aurons à notre disposition des échantillons de vidéos, audios, documents, images, documents et autres types de fichiers.

Nous pouvons mettre comme coller sur le Web que n’a pas de système de recherche, bien que si nous savons déjà ce que nous voulons, nous passerons à un plan fixe. Même ainsi, il ne serait pas mal d’avoir un endroit où vous pouvez rechercher si vous en avez besoin à un moment donné.

Les types de fichiers que nous avons ici sont :

Vidéo: AVI, MOV, MP4, OGG, WMV, WEBM l’audio: MP3, WAV, OGG images: JPG, PNG, GIF, TIFF, ICO, SVG, WEBP Documents: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, ODT, ODS, ODP, RTF Autres: CSV, JSON, XML, HTML, ZIP

Le système d’exploitation File Example est très simple, puisqu’il suffit de choisir le fichier puis de sélectionner la taille ou la qualité, selon le type de fichier.

Ensuite, nous téléchargeons le fichier exemple et c’est tout. C’est à quel point il est facile et simple d’effectuer la tâche d’avoir le fichier sur notre ordinateur.

Générateurs de paresseux

Nous sommes confrontés à un ensemble d’outils permettant à ceux qui développent un projet de générer rapidement un fichier factice, en le faisant exactement selon leurs besoins à ce moment précis.

Slothman Generators peut nous faire avoir le meilleur exemple de fichier qui nous convient en très peu de temps parmi plusieurs types.

Générateur de fichiers aléatoires: Les fichiers TXT ou DOC peuvent être créés avec des données et dans la taille que nous spécifions. Générateur de données: c’est un type de générateur de tableur pour avoir des données. Il est très simple à prendre en main et très intéressant si vous avez besoin de ce type de fichier. Générateur d’images: dans ce cas, vous pouvez créer des fichiers PNG, BMP, JPEG ou WebP avec n’importe quel type de largeur, hauteur, taille de bordure, police, arrière-plan, ainsi que du texte dans l’image et le nom du fichier lui-même.

Dans tout ce que Slothman Generators nous offre, nous pouvons également trouver un convertisseur et un comparateur de données.

De plus, nous avons également à notre disposition plusieurs générateurs de paires, de GUID et de texte spécifique pour un Lorem Ipsum écrit.

Générateur de données en ligne

Il est clair que le meilleur type de fichier pour stocker une quantité de les données sont CVS, bien que la moindre erreur soit capable de ruiner une compilation entière.

Un bon moyen de créer ces types de fichiers et de tester ceux dont nous avons besoin est d’utiliser Online Data Generator, afin de personnaliser également les fichiers selon nos besoins et de couvrir toutes sortes de scénarios.

Ils peuvent définir autant de lignes et de colonnes comme vous le souhaitez, en plus des noms et des données dans chaque champ. Il existe différentes catégories telles que les informations personnelles, les données et l’heure, les entreprises, les chiffres, les emplacements, les finances, les divertissements, l’éducation, etc.

Pour vous aider, le Web affiche un aperçu sur cinq lignes de la façon dont le fichier CSV sera, quelque chose qui peut nous aider beaucoup à voir si nous avons fait une erreur et à pouvoir le modifier si nous le voulons.

Le fichier peut également être téléchargé en tant que JSON, Excel, XML ou SQLInsérer, bien que la chose normale soit de le faire en CSV.

Modifications de signature

Il ne fait aucun doute que la qualité et les possibilités que le images RAW ils sont actuellement beaucoup plus volumineux que les instantanés normaux. Eh bien, dans Signature Edits, nous aurons à notre disposition une très bonne et vaste collection d’images de ce type et toutes entièrement gratuites.

Ils ont une collection avec Beaucoup de variété, en plus des séances photo où la qualité est très élevée avec des thèmes tels que les paysages, les zones urbaines, les images spontanées ou les photos en niveaux de gris entre autres.

Dans ce cas, nous devons vous informer qu’ils ne doivent être utilisés qu’à des fins personnelles ou de test, mais en aucun cas pour un contenu commercial, car ils ont un droit d’auteur actif.

Lorem PDF

Lorem PDF est un site Web avec une application totalement gratuite pour créer un fichier PDF qui peut avoir différentes mesures sur chaque page.

Le site lui-même afficher une URL où, dans un nouvel onglet de notre navigateur, il générera un fichier PDF avec une configuration spécifique. Nous devons changer à la fois la largeur, la hauteur et le nombre de pages lors de la saisie.

Cela peut être un handicap de ne pas pouvoir établir de frontières ou qu’un texte ne puisse être établi à la place d’images, toutes tirées d’Unsaplsh d’ailleurs.

Vous connaissez maintenant les meilleurs endroits pour obtenir du faux contenu et cela peut vous aider à voir à quoi ressemblera le projet que vous exécutez. Ainsi, tout sera beaucoup plus facile pour vous.