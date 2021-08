Lorena Arenas : “Cette médaille est comme un or, il y a eu des moments difficiles”

Un esprit fort pour réaliser une médaille historique en mouvement. A son retour au pays, Sandra Lorena Arenas, a parlé aux médias des désagréments du régime qu’elle a dû subir à Sapporo, ville où se sont déroulés les tests de marche et de marathon. La Colombienne devait être forte et grâce à son travail psychologique elle a pu se battre 20 kilomètres à un rythme soutenu.

La marcheuse a accepté que la pandémie l’a aidée à bien se remettre et à pouvoir ainsi être à Tokyo 2020. Elle était heureuse d’être un exemple pour les nouvelles générations et a souligné qu’en Colombie il y a beaucoup de potentiel, mais peu de soutien. Il a également demandé le respect des athlètes, après ce qui s’est passé avec le président de l’athlétisme et l’athlète Bernardo Baloyes.

Exemple pour les enfants et forte mentalité pour obtenir la médaille

Blessure pré-olympique : “La pandémie m’a beaucoup aidé, je présentais des blessures compliquées depuis la Coupe du monde de Doha. Nous doutions de la tenue ou non des Jeux Olympiques. Quand on a appris qu’elles étaient annulées, avec l’équipe et mes entraîneurs la décision a été prise d’aller plus loin, de voir comment on se remettait de la blessure pour arriver dans une condition optimale. La bonne personne a été trouvée et nous nous sommes concentrés. Je suis passé du renforcement deux fois par semaine au renforcement quotidien. »

Soyez un exemple pour les enfants : “Mon rêve est que plus d’enfants veuillent suivre cette voie et cet objectif d’être aux Jeux Olympiques pour y être n’est pas si facile, mais vraiment il n’y a rien d’impossible. Pour moi, c’est une fierté de représenter mon pays et je le ferai toujours. fais-le. Je ferai de mon mieux. “

Attentes pour la Coupe du monde U20: “En Colombie, il y a beaucoup de potentiel qui veut aller de l’avant. Le premier soutien commence à la maison, mais souvent nous n’avons pas les ressources, si nous améliorons cela nous pouvons être plus puissants dans le monde entier, si avec peu de ressources nous sommes , je ne peux pas imaginer avec plus.

Esprit fort en compétition: “C’est un travail de longue date, nous travaillons avec ma psychologue Sandra Amado, avec elle nous avons élaboré beaucoup de choses sur la façon dont je pourrais assimiler ce qui se passe en compétition. Je me considère très fort psychologiquement, face à l’adversité je fais ressortir plus de sanglier. Pendant la compétition, il y a eu beaucoup de combats que les gens ne remarquent pas, mais cela me rend plus fort. Avant la compétition, j’étais mort de peur”.

Discussion avec le président des sports: “Nous, les athlètes, méritons le respect et ce genre de chose du président pour les uniformes est honteux. Je nous demande du respect parce que cela ne peut pas arriver et plus encore pour les Jeux Olympiques qui sont si importants.”

Qu’est-ce qui manque pour l’or et quelle est la prochaine après Tokyo

Qu’est-ce qui manquait pour l’or ?: “Cette médaille pour moi, c’est comme un or. Il y a eu des moments difficiles que j’ai dû surmonter pour l’atteindre. En fait, à trois jours de la compétition, je ne voulais pas le faire à cause du problème de nourriture. A Sapporo, la nourriture était très compliquée et ce n’est pas qu’elle nécessite un repas extraordinaire, mais je dois l’aimer. À trois jours de la fin, il a déclaré : « Comment vais-je faire de la compétition si je ne mange pas bien ? » C’est là qu’intervient le rôle de ma psychologue. J’ai dit que ce que j’avais fait était perdu, mais elle m’a donné de la motivation et m’a dit comment améliorer mon alimentation avant la compétition”.

Quelle est la suite après Tokyo 2020 ?: “Je n’ai pas demandé à mes entraîneurs, je veux profiter de ce moment, cela n’arrive pas tous les jours, la vérité est que cette année je n’aurai pas plus de compétition, je partagerai avec ma famille. L’année prochaine il y a un très important défi comme la Coupe du monde d’athlétisme.”