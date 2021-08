Lorena Arenas reçoit la médaille d’argent

La médaille d’argent est déjà sur la poitrine de Sandra Lorena Arenas. Le marcheur colombien a été récompensé à Tokyo après avoir terminé deuxième de la course de marche de 20 kilomètres vendredi dernier. La Colombienne est montée sur le podium avec l’Italienne Antonella Palmisano et la Chinoise Hong Lui, respectivement or et bronze.

Arenas se tint dans le deuxième tiroir, prit sa médaille, la passa autour de son cou et leva les bras. Le moment dont vous rêviez depuis de nombreuses années est devenu réalité à Tokyo 2020, l’athlète est déjà médaillé olympique. Le prix d’une vie d’efforts est déjà avec elle.

La médaille est venue après une forte compétition, avec des rivaux arrivant plus favorablement et avec un climat et un parcours exigeants. Cependant, il a réussi à faire le parcours en 1 heure 29 minutes et 39 secondes à Sapporo et à conserver la victoire de sa carrière.

Avec la médaille du marchista, la Colombie ajoute cinq médailles à Tokyo 2020 et 34 au total dans toutes les joutes olympiques remportées par 25 athlètes.

Qui est Sandra Lorena Arenas ?

Arenas est né à Pereira en 1993 dans une famille qui se consacrait à la cueillette du café. Quelques années plus tard, ses parents se sont rendus à Medellín où s’est forgée la carrière de Sandra en tant que marcheuse. Même si elle ne voulait pas être une athlète, l’entraîneur Libardo Hoyos a vu son talent et l’a encouragée à se préparer pour la haute performance.

Réalisant qu’elle avait du talent, elle l’a pris au sérieux. À tel point qu’aux Championnats du monde juniors d’athlétisme en 2012, il s’est classé troisième sur 10 kilomètres et la même année, elle est championne de la Coupe du monde à Saransk en Russie et obtient la note minimale pour se rendre aux Jeux olympiques de Londres.

Elle a été championne des jeux bolivariens et panaméricains et avant Tokyo, elle a remporté le championnat national de la République tchèque et le Grand Prix international de marche en Espagne.