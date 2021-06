Lorena Ochoa : comment elle a préféré la famille à sa réussite sportive

. – Imaginez si Tiger Woods avait pris sa retraite du golf professionnel à l’âge de 28 ans, alors qu’il était numéro un mondial et au sommet de ses capacités.

Cela aurait fait sensation dans le monde du sport.

Mais en 2010, c’est exactement ce que le meilleur joueur du monde a fait.

Après 158 semaines consécutives au sommet du classement mondial et deux titres majeurs, la Mexicaine Lorena Ochoa a annoncé qu’elle quitterait le sport.

“Votre vie semble formidable et j’ai apprécié le voyage, le glamour, tout était incroyable”, a déclaré Lorena Ochoa lorsqu’elle s’est récemment entretenue avec Shane O’Donoghue de Vive el Golf sur CNN.

«Mais pour moi, se marier et fonder une famille était plus important. Maintenant que je suis maman, je n’échangerais ça pour rien au monde et je me sens bénie. Je suis très très heureux d’avoir pris cette décision au bon moment et maintenant je peux profiter à 100% d’une deuxième étape de ma vie ».

Pour de nombreux athlètes professionnels, la décision d’avoir des enfants survient juste au moment où ils sont au sommet de leur carrière, comme ce fut le cas avec Ochoa.

“Je pense qu’il est facile d’oublier que dans n’importe quel sport un athlète peut avoir le désir d’avoir des enfants, et quand vous lisez un titre sur l’actualité qu’un golfeur professionnel attend un bébé, il y a une surprise avec la révélation, peut-être à tort en supposant que c’est la fin de sa carrière d’athlète », explique Alison Root, rédactrice en chef de Women & Golf.

“Les femmes cadres peuvent jongler avec les enfants et une vie dans la salle de réunion, mais dans le sport, c’est différent en raison du niveau de forme physique requis et de la pratique continue pour garder votre jeu en forme et atteindre le plus haut niveau. C’est pourquoi c’est une décision difficile à voir quand c’est le bon moment », ajoute Root.

Le LPGA Tour in America met en vedette un certain nombre de mamans golfeuses, dont Juli Inkster, Cristie Kerr et Catriona Matthew, tandis que Stacy Lewis a récemment annoncé qu’elle était enceinte.

La LPGA a mis en place un certain nombre d’initiatives pour les mères et leurs enfants lors de la tournée. «En tant qu’organisation sportive féminine, il est important pour nous d’avoir des politiques et des programmes qui offrent des choix à nos athlètes qui veulent avoir une famille», déclare Heather Daly-Donofrio, chef des communications de la LPGA et directrice des opérations touristiques.

“Notre politique de maternité flexible permet à nos athlètes d’avoir le temps dont elles ont besoin avec leurs bébés sans la pression de perdre leur statut sportif”, dit-elle.

Daly-Donofrio explique qu’une fois que les golfeurs retournent à la compétition, le Smucker Child Development Centre offre un environnement sûr et affectueux aux enfants pendant que leur mère travaille sur le parcours.

« Notre objectif est de responsabiliser nos athlètes afin qu’elles puissent réussir dans les deux passions : dans le golf professionnel et dans leur maternité », ajoute-t-elle.

La rivalité de Lorena Ochoa avec Annika Sorenstam, qui a pris sa retraite à l’âge de 37 ans, a défini le football féminin au début des années 2000.

Alors que Sorenstam atteignait la fin de sa carrière, celle d’Ochoa était en plein essor. Bien qu’ils soient rivaux, ils étaient aussi de grands amis.

“Quand j’ai commencé à jouer sur le Tour, je ne pouvais voir qu’Annika et je voulais être comme elle”, explique Ochoa.

“Nous avons eu toutes ces batailles ensemble, j’ai perdu plusieurs fois contre elle, mais elle m’a toujours dit ‘Ne t’inquiète pas, tu vas y arriver, tu es proche.’ Elle montrait juste du respect et nous avons de bons souvenirs ensemble. Je l’admire beaucoup, non seulement sur un terrain de golf, mais aussi en dehors de celui-ci », confie le golfeur mexicain.

Comme Sorenstam, Ochoa s’est occupée de la soi-disant «retraite», créant une marque pour renforcer son héritage dans le jeu.

La Mexicaine a commencé à organiser son propre tournoi sur le LPGA Tour en 2008, tandis que son entreprise familiale s’est également diversifiée dans la gestion de joueurs, la gestion de tournois et une fondation caritative.

«Je pense que la meilleure chose qui aurait pu m’arriver était de pouvoir avoir une fondation, la Fondation Lorena Ochoa», dit-elle.

« L’école que nous avons, La Barranca, a vu plus de 4 000 enfants déjà diplômés de l’école. Nous changeons donc la vie non seulement des étudiants, mais de leurs familles, de la communauté. Les améliorations, nous voyons clairement comment nous les aidons à avoir une vie meilleure, un avenir meilleur ».

La femme avec 27 victoires sur le circuit de la LPGA, deux titres majeurs et trois enfants ne pourrait pas être plus heureuse.