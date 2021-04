Lorena Ochoa et Jorge Campos partagent leur affinité combinant golf et football

(CNN espagnol) – Ce mois-ci, et à l’occasion de la Coupe du monde 2018 en Russie, “Live Golf” avec Lorena Ochoa a un invité de luxe. Il s’agit du gardien Jorge Campos, dont l’influence sur le football mexicain et sa passion pour le golf sont évidentes sur et en dehors du terrain.

REGARDER: Lorena Ochoa: approche du green avec «Flop Shot»

«Ce sera difficile de trouver une joueuse comme elle, tout ce qu’elle nous a donné, c’est une fierté de la voir. Je la passe aux États-Unis à la suivre tout le temps et vous vous sentez excité quand vous voyez sa carrière », a déclaré Jorge Campos en mars de cette année lorsque nous l’avons rencontré à Mexico, lors du championnat WGC Mexico.

L’ancien footballeur charismatique a déclaré qu’il avait hâte de jouer une partie de golf avec Lorena Ochoa. «J’aimerais jouer avec la numéro un mondiale, Lorena Ochoa. Pour nous, c’est la meilleure chose que nous ayons jamais eue », a-t-il déclaré.

Ce souhait est réciproque. Cependant, une blessure à deux ligaments à la main droite a empêché Ochoa de jouer avec Campos.

Mais nous avons décidé d’y arriver, même en partie, avec un match de football. «Jouer au football pendant un moment avec Jorge Campos était très agréable, c’est quelque chose que nous avons en commun. J’adore le football et il adore le golf, c’était donc une très belle journée ».

De Jorge, qui est son ami depuis plusieurs années, Ochoa mentionne qu ‘”il a toujours une super attitude, très détendu et je pense que c’est quelque chose que nous admirons tous chez Jorge”.

Ochoa sera absent du terrain de golf pendant quelques mois en raison de son opération, mais il continuera à inviter des athlètes de renom et des personnalités de ce sport et d’autres à “Vive el Golf”.

“J’espère que nous pourrons bientôt jouer un match de golf lorsque je serai à 100% remis de ma main”, a-t-il ajouté.

“Vive el Golf”, avec notre invité spécial, Jorge Campos, sera diffusé ce samedi 9 juin et pour fêter cette ère de Coupe du Monde nous avons décidé de mélanger football et golf avec une partie de futgolf. C’était une occasion unique avec deux géants du sport mexicain.